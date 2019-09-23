HABER

Denizli’de yaz sezonunun son mangalları yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 12:39 | Son Güncelleme

Denizli’de yaz mevsiminin sona ermesi ve sıcaklıkların azalmaya başlaması ile mangal sezonunun sonuna gelinirken, son günleri değerlendirmek isteyen mangalcılar hafta sonu piknik alanları ve şehir ormanlarını doldurdu.Denizli’nin en yoğun olan şehir ormanı Çamlık Parkı’nda, Eylül ayının bitmesine yakın, hava sıcaklıklarının düşmesiyle, mangalını kapan piknik alanlarına koştu.

Denizli’de yaz mevsiminin sona ermesi ve sıcaklıkların azalmaya başlaması ile mangal sezonunun sonuna gelinirken, son günleri değerlendirmek isteyen mangalcılar hafta sonu piknik alanları ve şehir ormanlarını doldurdu.
Denizli’nin en yoğun olan şehir ormanı Çamlık Parkı’nda, Eylül ayının bitmesine yakın, hava sıcaklıklarının düşmesiyle, mangalını kapan piknik alanlarına koştu. Yaz mevsiminin bitmesine yakın, mangal sezonunu kapatmak ve mevsimin son mangalını yakmak isteyen aileler, arkadaşlar ve okul grupları piknik alanlarında toplandı. Mangalın dumanı ve kokusu tüm alanı kaplarken, aileler ve öğrenciler son kez mangallarını ateşledi.
Sezon bitmeden son birkaç kez piknik yapmak, mangal yakmak, çocukları gezdirmek amaçlı park ve piknik alanlarına çıkanlar soluğu piknik alanlarında aldı.
Aileler sıcak giden havaları değerlendirerek sezonun son mangalını yakmak için piknik alanlarına akın ettiklerini ifade ettiler. Mangalcıların keyfi ve eğlencesi ise görülmeye değerdi.

Katliam gibi kaza! Ortalık savaş alanına döndü Katliam gibi kaza! Ortalık savaş alanına döndü
Üst düzey turizm yöneticileri Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Ayasofya’yı gezdiÜst düzey turizm yöneticileri Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Ayasofya’yı gezdi
Pazarda çay yerine kavun ikram ediliyorPazarda çay yerine kavun ikram ediliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Ünlü oyuncu dünya evine girdi!

Ünlü oyuncu dünya evine girdi!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Sivas’ta trafik kazası! 3 ölü, 5 ağır yaralı

Sivas’ta trafik kazası! 3 ölü, 5 ağır yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Neslican Tay'dan acı haber!

Neslican Tay'dan acı haber!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da aile katliamı!

İstanbul'da aile katliamı!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PKK/YPG'li teröristler böyle görüntülendi! Evlerin çatılarına asıyorlar

Teröristler böyle görüntülendi!

Son dakika: Çakar lambalarla ilgili flaş karar! (Çakar lamba kimler takabilir)

Çakar lambalarla ilgili flaş karar!

Son dakika: HSK Başkanvekili Yılmaz’dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması

HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması!

Adana'da kadın kılığına giren cinayet zanlıları yakalandı

Emniyet Müdürü talimat verdi! Özel ekip yakaladı

Datça açıklarında deprem

Datça açıklarında deprem

Askere giderken alınacaklar listesi! Erlere ne verilir, giderken ne götürmek gerekir?

Askere giderken yanınızda neler götürmelisiniz?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.