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Denizli'de yılbaşında 2 bin polis görevde

YAŞAM HABERLERİ  | 31.12.2018 12:08 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de, kent sakinlerinin yılbaşı gecesini huzurlu geçirebilmesi için 2 bin polis görev yapacak.

Denizli'de yılbaşında 2 bin polis görevde

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de, kent sakinlerinin yılbaşı gecesini huzurlu geçirebilmesi için 2 bin polis görev yapacak. İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, kentin giriş ve çıkışlarında denetimler yapılacağını belirterek, terör, asayiş ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmaların da sürdürüleceğini söyledi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nce yılbaşı gecesi için kentteki güvenlik önlemleri artırıldı. Yaklaşık 2 bin 600 polisin görev yaptığı kentte yılbaşı gecesi, 2 bin polis mesai yapacak. İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, yılbaşı gecesi için alınan önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Demir, yılbaşı gecesi kentte olumsuzluk olmaması için kalabalık alanlar, eğlence mekanları ve çevresi ile Pamukkale Üniversitesi çevresinde güvenlik önlemlerinin artırılacağını söyledi. Kentin giriş ve çıkışlarında denetimler yapılacağını belirten İl Emniyet Müdürü Demir, terör, asayiş ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmaların da sürdürüleceğini vurguladı.

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Denizli'de yılbaşında 2 bin polis görevde

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