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Denizli'de yıldırım düştü; 15 koyun telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 11:08 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 15 koyun, telef oldu.

Denizli'de yıldırım düştü; 15 koyun telef oldu

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Çal ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 15 koyun, telef oldu.
Çal'ın kırsal Bayıralan Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Durmaz ile Zafer Dal, dün akşam saatlerinde koyunlarını Köçekderesi mevkisinde otlattığı sırada, aniden kuvvetli sağanak başladı. Bu sırada bölgeye düşen yıldırım, sürüdeki 15 koyunu telef etti. Durmaz ve Dal, durumu Çal İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bildirdi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından tutanak tutup, telef olan koyunları açılan bir çukura gömdü.

FOTOĞRAF

Denizli'de yıldırım düştü; 15 koyun telef oldu

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