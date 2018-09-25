Denizli'de yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nde seyreden Ömer E. idaresindeki 20 M 0643 plakalı yolcu minibüsü İncilipınar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Serdar Doğan'ın kullandığı 20 FF 166 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi.
Kazada, minibüs sürücüsü araçta sıkıştı, otomobil sürücüsü Doğan da yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye acil kurtarma sağlık (AKS) ekipleri sevk edildi.
AKS ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Ömer E. ile otomobil sürücüsü Serdar Doğan ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
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