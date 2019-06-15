Denizli'de yolcu minibüsü kamyona çarptı: 7 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir yolcu minibüsünün kamyona çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.
Yekta Öztürk'ün kullandığı 20 M 0024 plakalı minibüs, Kayıhan Alt Geçidi'nde Yunus Çolak yönetimindeki 20 BLE 42 plakalı kamyona arkasından çarptı.
Minibüs sürücüsü Öztürk ile aynı araçtaki yolculardan 6'sının yaralandığı kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kentteki bazı hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum