Denizli'de yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 35 yaralı- Yeniden

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde, şehirler arası yolcu otobüsünün kontrolden çıkıp devrildiği kazada şoför Osman Özden (54) ile yolculardan Ayşe Güleç (65) yaşamını yitirdi, 2'si ağır 35 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Ankara Asfaltı Derbent mevkisinde meydana geldi. Mersin'den Aydın'ın Kuşadası ilçesine giden Kontur Turizm'e ait, Osman Özden yönetimindeki 42 AH 856 plakalı yolcu otobüsü, şoförün kontrolünden çıktı. Karayolundan su tahliye kanalına giren ve yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra kenardaki tarlaya devrilen şehirler arası yolcu otobüsünde, şoför Osman Özden ile yolculardan Ayşe Güleç yaşamını yitirdi. Kazada 2'si ağır 35 kişi de yaralandı. Yaralanan yolcuların isimlerinin Korel Timur, Okan Gültekin, Ahmet Avcı, Yüksel Gucur, Şifa Bıyıklı, Tuğçe Demir, Tuba Doğan, Sevsin Uslu, Rabia Kaya, Ayşe Türel, Seda Kaya, Faruk Tuncer, Emre Yaldaram, Zeliha Doğu, Havva Gelberi, Halil Gelberi, Melih Salman, Mehmet Uçak, Öznur Aşut, Nevin Doğan, Fahrettin Aytekin, Öykü Nisa Dinçer, Uğur Günendi, Kerem Özlü, Ahmet Güleç, Alime Melekoğlu, Ferhat Önder, Serhat Gökcan, Fatma Demir, Didem Önder, Hasan Tekkeş, Fulya Tekkeş, Hasret Sert, Aslıhan Manay ve Yusuf Asma olduğu belirtildi. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kazanın, otobüs şoförü Osman Özden'in direksiyon başında uyuması nedeniyle meydana geldiğinin değerlendirildiği belirtildi. Polis ekiplerinin araştırmaları sürerken, şoför emniyet kemerinin, koltuğun arkasından bağlı olduğu görüldü. Kazada ölen Ayşe Güleç'in eşi yaralı Ahmet Güleç'in, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldığı, çiftin Konya'da görev yapan polis oğullarının yanından döndükleri öğrenildi.

YOLCU O ANLARI ANLATTI

Kazadan hafif yaralı kurtulan yolculardan Serhat Gökcan, olay anında uyumak üzere olduğunu belirterek, "Konya'dan otobüse bindik. Tam uyumak üzereyken, gürültü ve çığlıklarla uyandım. Ardından otobüs devrildi. Arkadaşımın kolu sıkıştı. Onu ve diğer yaralıları çıkarmaya çalıştık" dedi.

Polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemesinin ardından Osman Özden ile Ayşe Güleç'in cenazeleri Çardak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.