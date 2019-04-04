HABER

Denizli'de yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 35 yaralı- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2019 12:02 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde, şehirler arası yolcu otobüsünün kontrolden çıkıp devrildiği kazada şoför Osman Özden (54) ile yolculardan Ayşe Güleç (65) yaşamını yitirdi, 2'si ağır 35 kişi yaralandı.

Denizli'de yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 35 yaralı- Yeniden

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde, şehirler arası yolcu otobüsünün kontrolden çıkıp devrildiği kazada şoför Osman Özden (54) ile yolculardan Ayşe Güleç (65) yaşamını yitirdi, 2'si ağır 35 kişi yaralandı.
Kaza, saat 06.30 sıralarında Ankara Asfaltı Derbent mevkisinde meydana geldi. Mersin'den Aydın'ın Kuşadası ilçesine giden Kontur Turizm'e ait, Osman Özden yönetimindeki 42 AH 856 plakalı yolcu otobüsü, şoförün kontrolünden çıktı. Karayolundan su tahliye kanalına giren ve yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra kenardaki tarlaya devrilen şehirler arası yolcu otobüsünde, şoför Osman Özden ile yolculardan Ayşe Güleç yaşamını yitirdi. Kazada 2'si ağır 35 kişi de yaralandı. Yaralanan yolcuların isimlerinin Korel Timur, Okan Gültekin, Ahmet Avcı, Yüksel Gucur, Şifa Bıyıklı, Tuğçe Demir, Tuba Doğan, Sevsin Uslu, Rabia Kaya, Ayşe Türel, Seda Kaya, Faruk Tuncer, Emre Yaldaram, Zeliha Doğu, Havva Gelberi, Halil Gelberi, Melih Salman, Mehmet Uçak, Öznur Aşut, Nevin Doğan, Fahrettin Aytekin, Öykü Nisa Dinçer, Uğur Günendi, Kerem Özlü, Ahmet Güleç, Alime Melekoğlu, Ferhat Önder, Serhat Gökcan, Fatma Demir, Didem Önder, Hasan Tekkeş, Fulya Tekkeş, Hasret Sert, Aslıhan Manay ve Yusuf Asma olduğu belirtildi. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Kazanın, otobüs şoförü Osman Özden'in direksiyon başında uyuması nedeniyle meydana geldiğinin değerlendirildiği belirtildi. Polis ekiplerinin araştırmaları sürerken, şoför emniyet kemerinin, koltuğun arkasından bağlı olduğu görüldü. Kazada ölen Ayşe Güleç'in eşi yaralı Ahmet Güleç'in, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldığı, çiftin Konya'da görev yapan polis oğullarının yanından döndükleri öğrenildi.
YOLCU O ANLARI ANLATTI
Kazadan hafif yaralı kurtulan yolculardan Serhat Gökcan, olay anında uyumak üzere olduğunu belirterek, "Konya'dan otobüse bindik. Tam uyumak üzereyken, gürültü ve çığlıklarla uyandım. Ardından otobüs devrildi. Arkadaşımın kolu sıkıştı. Onu ve diğer yaralıları çıkarmaya çalıştık" dedi.
Polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemesinin ardından Osman Özden ile Ayşe Güleç'in cenazeleri Çardak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Denizli'de yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 35 yaralı- YenidenDenizli'de yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 35 yaralı- YenidenDenizli'de yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 35 yaralı- YenidenDenizli'de yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 35 yaralı- Yeniden

PARTNERÜnlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...Ünlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...
Emekli polis, yol verme tartışmasında otobüs şoförünü yaraladıEmekli polis, yol verme tartışmasında otobüs şoförünü yaraladı
İzmir'de meclis üyesinin 16 yaşındaki oğlu intihar ettiİzmir'de meclis üyesinin 16 yaşındaki oğlu intihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

O ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kanser hastası Tuğçe, hayatını kaybetti

Kanser hastası Tuğçe, hayatını kaybetti

Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Otomobil güvenlik görevlisine böyle çarptı

Yolda yürürken dehşeti yaşadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.