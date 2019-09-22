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Denizli'de "Yörük toyu" gerçekleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 23:56 | Son Güncelleme

Toy etkinlikleri kapsamında temsili Yörük düğünü yapıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Yörükleri Derneğince, Yörük kültürünün gelecek nesillere aktarılması amacıyla Yörük toyu düzenledi.

Adalet Parkı'nda düzenlenen etkinlik, mehter takımı eşliğinde Yörük göçünün canlandırılmasıyla başladı. "Türk dünyasının birlik ve bütünlüğü için" sloganıyla düzenlenen toyda, Türkiye'nin değişik yerlerinden etkinliğe katılan Yörük ve Türkmen dernekleri, kurdukları kıl çadır ve stantlarda gelenek ve göreneklerini tanıttı.

Savaş kıyafetli Yörük ve Türkmen gençleri, kendileriyle fotoğraf çektirmek isteyenlerin ilgi odağı olurken, bazı misafirler süslenen at ve develere binip gezinti yaptı.

Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Yörüklerin, üzerinde bin yıldır yaşanan bu cennet vatanın kıyamete kadar Türk yurdu olarak kalacağının Atatürk tarafından tapusu olarak gösterildiğini anlattı.

Hep beraber böyle bir etkinlikte bir arada olmayı sağlayanlara teşekkür eden Uslu, "Hiçbir ferdinden vatana ihanet içerisinde olmayan Yörüklerle birlikte olmak ne güzel. Yüreğinde ay-yıldızlı Türkiye sevdasından başka hiçbir sevda olmayan insanlarla olmak ne güzel. Antalya'dan, Mersin'den, Kerkük'ten size selam olsun." diye konuştu.

Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Tok da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmasının 100. yılı olması dolayısıyla derneğin toyunun "Milli Mücadelenin 100. Yılı Anısına" başlığı ile düzenlendiğini anlattı.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi, üniversite ve sivil toplum örgütlerinin çok önemli etkinlikler yaptığını aktaran Tok, "Milli Mücadele'nin ateşinin yakıldığı şehirdir Denizli. Müftü Ahmet Hulusi Efendi'lerin, Müftü Ahmet İzzettin, Müftü Ahmet Şükrü'nün, Cennetzade Tahir Efendi'nin, Müftü Hasan Efendi'nin Milli Mücadele'yi başlattığı şehirde böyle coşkulu Yörük şenlikleri, toyları yapılması gerekir. Anadolu coğrafyasının fethedilmesi, Türk yurdu olması ve yüzlerce yıl kalması, en son da Milli Mücadele'de 7 koldan gelen düşmanı püskürtmede Yörük Türkmenler hep en önde olmuştur." şeklinde konuştu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Haçlı seferlerini önleyen zaferlerin kazanılmasında Türkmenlerin rolünün büyük olduğuna değindi.

Diğer illerden 75 Yörük Türkmen derneğinin etkinliğe katıldığını kaydeden Denizli Yörük Derneği Başkanı Yaşar Celal Ceylan, desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Yörük Türkmen Çalıştayı gerçekleştirdiklerine de değinen Ceylan, şehirde, kültür ve geçmişlerini yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Toy kapsamında yapılan temsili Yörük düğününde geline kına yakıldı, gelin alma töreninde kız tarafı damadın anne babasından sürü ve arazi istedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu'nun gösterilerinin sunulduğu etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi sanatçıları da konser verdi.

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