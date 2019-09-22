DENİZLİ (AA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Yörükleri Derneğince, Yörük kültürünün gelecek nesillere aktarılması amacıyla Yörük toyu düzenledi.

Adalet Parkı'nda düzenlenen etkinlik, mehter takımı eşliğinde Yörük göçünün canlandırılmasıyla başladı. "Türk dünyasının birlik ve bütünlüğü için" sloganıyla düzenlenen toyda, Türkiye'nin değişik yerlerinden etkinliğe katılan Yörük ve Türkmen dernekleri, kurdukları kıl çadır ve stantlarda gelenek ve göreneklerini tanıttı.

Savaş kıyafetli Yörük ve Türkmen gençleri, kendileriyle fotoğraf çektirmek isteyenlerin ilgi odağı olurken, bazı misafirler süslenen at ve develere binip gezinti yaptı.

Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Yörüklerin, üzerinde bin yıldır yaşanan bu cennet vatanın kıyamete kadar Türk yurdu olarak kalacağının Atatürk tarafından tapusu olarak gösterildiğini anlattı.

Hep beraber böyle bir etkinlikte bir arada olmayı sağlayanlara teşekkür eden Uslu, "Hiçbir ferdinden vatana ihanet içerisinde olmayan Yörüklerle birlikte olmak ne güzel. Yüreğinde ay-yıldızlı Türkiye sevdasından başka hiçbir sevda olmayan insanlarla olmak ne güzel. Antalya'dan, Mersin'den, Kerkük'ten size selam olsun." diye konuştu.