HABER

Denizli'de zabıtanın pamuk şekerleri ayağıyla ezmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 18:23 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı: - "Medyaya yansıyan tatsız olay sonrası 10 Ekim'de hakkında idari soruşturma başlatılan zabıta görevinden uzaklaştırılmıştır"

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, satıcının el koyduğu pamuk şekerlerini ayağıyla ezdiği görüntüler medyaya yansıyan zabıta memurunun görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, olayın 6 Ekim'de Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi Selçuk Caddesi'nde gerçekleştiği belirtildi.

Zabıta Dairesi Başkanlığında görevli personelin karıştığı ve medyaya da yansıyan tatsız olay sonrası 10 Ekim'de zabıta hakkında soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Zabıta görevinden uzaklaştırılmış, soruşturma tamamlanma aşamasındadır." denildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, geçen ay Bayramyeri'nde bir satıcının pamuk şekerlerine el koymuş, bu sırada kameraya kaydedilen görüntülerde, görevli memurlardan birinin yerdeki pamuk şekerleri ayağıyla itmesi ve ezmesi basında yer almıştı.

PARTNER'Göbeğim cinsel organımı kapatıyordu' diyen ünlü yıldızdan bikini şov'Göbeğim cinsel organımı kapatıyordu' diyen ünlü yıldızdan bikini şov
Hakkari'de PKK'lı teröristlerden füze saldırısı: 3 işçi yaralandı Hakkari'de PKK'lı teröristlerden füze saldırısı: 3 işçi yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
pamuk şeker Satıcı zabıta

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı karısını uyandırıp akılalmaz bir istekte bulundu! Yapmayınca da...

Gece yarısı karısını uyandırıp akılalmaz bir istekte bulundu! Yapmayınca da...

AK Parti'de deprem! Görevden alındı

AK Parti'de deprem! Görevden alındı

Türk Telekom’dan ödenmemiş faturalar için 'faizleri sıfırlıyoruz' kampanyası

Türk Telekom’dan ödenmemiş faturalar için 'faizleri sıfırlıyoruz' kampanyası

Fuat Oktay duyurdu: Türkiye Libya Konferansı'ndan çekildi

Fuat Oktay duyurdu: Türkiye Libya Konferansı'ndan çekildi

İmam yerel seçimde aday olacağını cami vaaz kürsüsünde duyurdu! Sosyal medya ayağa kalktı...

İmam yerel seçimde aday olacağını cami vaaz kürsüsünde duyurdu! Sosyal medya ayağa kalktı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'de PKK'lı teröristlerden füze saldırısı: 3 işçi yaralandı

Hakkari'de PKK'lı teröristlerden füze saldırısı: 3 işçi yaralandı

Amazon Fashion artık Türkiye’de!

Amazon Fashion artık Türkiye’de!

Dışişleri'nden Gazze açıklaması

Dışişleri'nden Gazze açıklaması

Mansur Yavaş’tan Fatih Portakal’a ‘dev aynası’ yanıtı

Mansur Yavaş’tan Fatih Portakal’a ‘dev aynası’ yanıtı

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Meral Akşener'in evinde toplananlara dava açııldı

Meral Akşener'in evinde toplananlara dava açııldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.