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Denizli'de zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 23:13 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, iki otomobil ile bir hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, iki otomobil ile bir hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında Karşıyaka Mahallesi Pamukkale Kavşağı'nda meydana geldi. Denizli'den Afyonkarahisar yönüne giden Ufuk Solak yönetimindeki 20 AUB 98 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjü aşıp, karşı şeride geçti. Otomobil, önce Şahin Abay'ın kullandığı 20 R 7410 plakalı otomobile, ardından ise Hüseyin Çapan yönetimindeki 20 BJ 081 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada 3 sürücü de yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Özel hastanede tedaviye alınan yaralılardan sürücü Ufuk Solak, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. 2 yaralının tedavisinin devam ettiği bildirildi.

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