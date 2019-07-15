Denizli'de zincirleme kaza: 3 yaralı

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 19.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda meydana geldi. Süleyman Çağlar yönetimindeki 20 BKR 48 plakalı otomobil, bulvarda İbrahim Gürsoy'un kullandığı 20 BAS 66 plakalı ciple çarpıştı. Ahmet Kansız'ın kullandığı 20 BT 287 plakalı otomobil de Çağlar'a ait otomobile arkadan çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada sürücüler Çağlar, Gürsoy ile Kansız yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI



