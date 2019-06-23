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Denizli'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 01:06 | Son Güncelleme

Denizli'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kent merkezinden Fevzi Çakmak Bulvarı'na seyreden İlyas Işık yönetimindeki 20 SN 203 plakalı otomobil, Deliktaş alt geçitinde, aynı yöne giden Hüseyin Danacı idaresindeki 20 AU 709 plakalı ciple çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her 2 araç da karşı şeride geçerek Mustafa Menteş'in kullandığı 20 ASN 18 plakalı otomobil ile Ferhat Türkmen yönetimindeki 20 ST 780 plakalı otomobile çarparak durdu.

Kazada otomobil sürücüleri yaralanırken, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Öte yandan, kaza yapan araçların üst üste çıktığı görüldü.

Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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