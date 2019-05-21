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Denizli'de zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 18:41 | Son Güncelleme

Denizli'de zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dodurga Mahallesi'nden Acıpayam yönüne giden Kamber İlhan yönetimindeki 20 Y 6822 plakalı yolcu minibüsü, Aşılamalar mevkisinde karşı yönden gelen Şenay Yıldırım'ın kullandığı 20 FK 027 plakalı otomobil ve Şeref Zeren'in kullandığı 20 KC 886 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile minibüste bulunan yolcular Elvan O, İbrahim B, Şükran Ü, Ramazan Ç, Mustafa Ç, ve Şerife G. yaralandı.

İtfaiye ekiplerince devrilen araçlardan çıkartılan yaralılar, Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Şükran Ü, buradaki müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolunda ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Kaza minibüs otomobil trafik yolcu Zincirleme

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