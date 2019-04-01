Denizli'de Zolan'ın oyları arttı ancak 4 ilçe CHP'ye geçti

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de 31 Mart'ta yapılan yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan koltuğunu korurken, ilçelerde sürprizler yaşandı. Daha önce AK Parti'de olan Merkezfendi, Honaz, Serinhisar ve Babadağ ilçeleri CHP'ye geçti. Daha önce CHP'de olan Bekilli ilçesinde ise AK Parti adayı kazandı.

Denizli'de 31 Mart yerel seçimlerinde, 2 bin 487 sandıkta, 657 bin 758 seçmen oy kullandı. 629 bin 965 oy geçerli sayıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut başkanı Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Osman Zolan, oyların yüzde 50.4'ünü alarak yeniden seçildi. Zolan'ın en büyük rakibi olan Millet İttifakı'nın İYİ Partili adayı Ümit Bahtiyar ise kullanılan oyların yüzde 43.8'ini alabildi. Zolan, 2014 seçimlerinde aldığı yüzde 45.2 oy oranını, bu seçimlerde 4 ilçenin CHP'ye geçmesine rağmen 5 puan artırdı.

MERKEZEFENDİ'YE KADIN BELEDİYE BAŞKANI

Mahalli İdareler seçiminde, daha önce AK Partili olan Merkezefendi, Serinhisar, Babadağ ve Honaz ilçeleri CHP'ye geçerken, daha önce CHP'de olan Bekilli ilçesi ise AK Parti'ye geçti. En büyük sürpriz Merkezefendi ilçesinde yaşandı. Denizli'nin merkezindeki 218 bin 908 seçmenli Merkezefendi ilçesinde 2014 seçimlerinde yüzde 39.9 oy oranıyla belediye başkanı seçilen AK Partili Muhammet Subaşıoğlu, bu seçimde belediye başkanlığı koltuğunu Millet İttifakı'nın CHP'li adayı avukat Şeniz Doğan'a kaptırdı. CHP'li Doğan, 2014 seçimlerinde yüzde 32.1 olan CHP'nin oy oranını ilçede yüzde 52.3'e çıkardı.

HONAZ VE BABADAĞ'DA SON ANA KADAR ÇEKİŞME YAŞANDI

Honaz'da mevcut Belediye Başkanı Ak Partili Turgut Devecioğlu çok az bir farkla belediye başkanlığı koltuğunu Millet İttifakı'nın CHP'li adayı akademisyen Yüksel Kepenek'e kaptırdı. Babadağ ilçesinde de durum aynı oldu. Mevcut Belediye Başkanı Ak Partili Salim Demirezen, belediye başkanlığını az bir farkla kaybetti. Babadağ ilçesini Millet İttifakı'nın CHP'li adayı serbest ticaret yapan Ali Atlı kazandı. Serinhisar ilçesinde ise mevcut belediye başkanı Ak Partili Mehmet Kobaş'ın yerine Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Şeref Turhan belediye başkan adayı gösterildi. Ancak Serinhisar'da kazanan Millet İttifakı'nın CHP'li adayı mali müşavir Hüseyin Gemi oldu. Bekilli ilçesinde ise mevcut Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Başkafa'nın yerine emekli hemşire Türkan Keyik aday gösterildi. Ancak Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı öğretmen Mustafa Çoban en fazla oyu alarak burada seçimi göğüsleyen isim oldu, Denizli'nin iki merkez ilçesinden biri olan Pamukkale'de ise mevcut Belediye Başkanı Ak Partili Hüseyin Gürlesin'in yerine Cumhur İttifakı adayı olarak gösterilen AK Partili avukat Avni Örki seçimin galibi oldu.

BULDAN CHP'DEN MHP'YE GEÇTİ

Buldan ilçesinde resmi olmayan sonuca göre 85 sandıkta 19 bin 354 seçmen oy kullandı. Geçerli sayılan 18 bin 55 oydan yüzde 36.98'ini alan Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Mustafa Şevik ipi göğüsleyen isim oldu. 6 bin 676 oy alan Şevik'i 4 bin 175 oy alan CHP'li Hikmet Şenözen ve CHP'den aday gösterilmeyince istifa edip DP'den aday olan, 4 bin 38 oy alan mevcut Belediye Başkanı Mustafa Gülbay takip etti. Sandıktan İYİ Parti'nin adayı Temel Başbuğ'a da 2 bin 713 oy çıktı.

KOLTUKLARINI KORUDULAR

Bozkurt'ta yine resmi olmayan sonuca göre, CHP'nin mevcut belediye başkanı eczacı Birsel Çelik, 35 sandıkta kullanılan 7 bin 611 oyun yüzde 50.66'sını aldı. Çelik, 3 bin 644 oy alan AK Partili rakibi Hamdi Cin'e 212 oy fark atarak koltuğunu korudu. Çelik, Merkezefendi'de seçimi kazanan CHP'li Şeniz Doğan ile Denizli'de belediye başkanı olan iki kadından adaydan biri oldu. Çal'da ise 70 sandıktan çıkan 13 bin 335 geçerli oydan 5 bin 735'ini alan mevcut belediye başkanı MHP'li Fethi Akcan, yerini korudu. Olayların yüzde 43.01'ini alan Akcan'ı yüzde 29.99 oy oranı ile İYİ Partili Mehmet Öztürk, yüzde 23.09 ile DSP'li Hasan Gündüz takip etti. Çivril'de mevcut belediye başkanı AK Partili Gürcan Güven'in yerine aday gösterilen Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Niyazi Vural belediye başkanlığını kazandı. 19 bin 293 oy alan Vural, en yakın rakibi CHP'li Ömer Köseoğlu'na 1334 oy fark attı. Güney'de Cumhur İttifakı'nın adayı AK Partili Halil Ayhan 3 bin 655 oy alarak bir dönem daha başkanlığa seçildi. Rakibi Mustafa Urtekin ise 3 bin 598 oy alabildi. Sarayköy'de Necati Özbaş, Acıpayam'da Hulusi Şevkan, Beyağaç'da Mustafa Akçay, Çameli'nde Cengiz Arslan da seçimi tekrar kazanan AK Partili belediye başkanları oldu. Kale ilçesinde ise 6 bin 216 oy alan Mehmet Salih Sağınç'ı 3 bin 527 oy ile İYİ Parti adayı Necati Tahal takip etti. DP adayı Erkan Hayla ise 2 oy farkla Tahal'ın gerisinde kalıp, üçüncü sırada yer aldı.

TAVAS VE ÇARDAK AK PARTİ'DE KALDI

Tavas ilçesinde ise belediye başkanı AK Partili Turhan Veli Akyol'un yerine Cumhur İttifakı'ndan aday olan AK Partili adayı inşaat mühendisi Hüseyin İnamlık bayrağı kaptırmadı. İnamlık, resmi olmayan sonuçlara göre, 135 sandıkta kullanılan geçerli sayılan 29 bin 941 oydan 15 bin 755'ini aldı. En yakın rakibi İYİ Partili Kadir Tatık'tan 2 bin 240 oy fazla alan İnamlık başkanlığı elde etti. AK Partili Belediye Başkanı Mahmut Öztürk'ün yerine Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı olarak gösterilen veteriner hekim Hüsnü Yılmaz yine resmi olmayan sonuca göre 3 bin 46 oy ile seçimi kazanarak Çardak'ın AK Parti'de kalmasını sağladı. Yılmaz, DP adayı Mahmut Öztürk'ten 1334, İYİ Parti adayı Alaettin Tagay'dan ise 1857 oy fazla aldı.

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