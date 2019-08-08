Denizli'deki 6 büyüklüğünde deprem

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki yer sarsıntısı Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki verilere göre Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 14.25'te gerçekleşen 6 büyüklüğündeki deprem, Antalya, Isparta ve Burdur'da da paniğe neden oldu.

Muğla'nın bazı ilçelerinde de hissedilen sarsıntı nedeniyle vatandaşlar, iş yerleri ve evlerinden çıkarak, bir süre sokakta bekledi.

Antalya AFAD Müdürü Fevzi Timur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu ana kadar kendilerine ulaşan bir olumsuzluk olmadığını dile getirdi.

Isparta'da sokağa çıkan vatandaşlardan İdris Altuğ, sarsıntıdan korktuğunu söyledi.

Bir panik durumunun yaşandığını aktaran Altuğ, "Önce hafif bir sarsıntı oldu, geçeceğini düşündüm. Sonra arkasından çok şiddetli bir sallantı oldu. Bir uğultu duydum. Hemen dışarıya koştuk." diye konuştu.

Burdur'da ise hastanelerdeki hasta ve yakınları ile adliye çalışanları da panikle binalardan çıktı.