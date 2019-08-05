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Denizli’deki atıktan türetilmiş yakıt tesisindeki yangında zarar 500 bin TL

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 15:26 | Son Güncelleme

Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde dün atıktan türetilmiş yakıt tesisinde çıkan yangın sabah saatlerinde söndürülürken, yangında fabrikanın kapalı alanının zarar görmediği ve stok sahasının yandığı maddi zararın ise yaklaşık 500 bin TL zarar olduğu belirtildi.Denizli OSB’de faaliyet gösteren atıktan türetilmiş yakıt tesisinde dün gece geç saatlerde bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Denizli’deki atıktan türetilmiş yakıt tesisindeki yangında zarar 500 bin TL

Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde dün atıktan türetilmiş yakıt tesisinde çıkan yangın sabah saatlerinde söndürülürken, yangında fabrikanın kapalı alanının zarar görmediği ve stok sahasının yandığı maddi zararın ise yaklaşık 500 bin TL zarar olduğu belirtildi.
Denizli OSB’de faaliyet gösteren atıktan türetilmiş yakıt tesisinde dün gece geç saatlerde bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına 50 itfaiye aracı, 120 personel, 3 iş makinesi, 4 su tankeri müdahale etti. Yangını söndürmek için fabrikanın dört bir yanından müdahale eden itfaiye erleri alevleri kontrol altına almak için uzun süre uğraş verdi. Yangın sabah karşı kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında fabrikanın kapalı alanı zarar görmezken stok sahasında bulunan atıktan türetilmiş atıkların yandığı belirtildi. İtfaiye erlerinin yoğun çabası söndürülen yangında alevlerin fabrikanın kapalı alana yayılmasının önüne geçilirken, yaklaşık 50 kişinin çalıştığı tesiste üretimin ise devam ettiği kaydedildi.
Fabrika yangını ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan firmanın yönetim kurulu başkanı Alican Beyazsu, tesisin kimyasal ya da tehlikeli atıkların işlendiği bir tesis olmadığını endüstriyel yakıt üretimi yapan bir tesis olduğunu vurguladı. Yangında yaklaşık 500 bin TL’lik bir ürün zararı olduğunu ifade eden Beyazsu, “Yangın stok sahamızda olan yakıtlardan çıktı. Bizim sektörümüzün kaderinde maalesef bu var. Daha önceki dönemlerde de iki defa yangın çıktığı yönünde bazı eleştirilen var ama işimizin kaderi maalesef bu. Çünkü yakıt üretiyoruz ve üretmiş olduğumuz yakıt ithal kömür kalitesinde ve bu yangın stok sahamızda oluştu. Maddi kayıp ile ilgili büyük bir kaybımız yok yaklaşık 500 bin TL gibi bir kaybımız var. bunun dışında can kaybı ve yaralanma yok önemli olan da bu. Yangın stok sahasında küçük çaplı bir yangındı ve çok büyümeden hızlı bir şekilde söndürüldü” dedi.

Denizli’deki atıktan türetilmiş yakıt tesisindeki yangında zarar 500 bin TL

Denizli’deki atıktan türetilmiş yakıt tesisindeki yangında zarar 500 bin TL

Denizli’deki atıktan türetilmiş yakıt tesisindeki yangında zarar 500 bin TL

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