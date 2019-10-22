HABER

Denizli'deki Bağbaşı Yaylası'na ziyaretçi akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 12:20 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de muhteşem manzarası ve doğal güzelliğiyle her mevsim cazibe merkezi olan Bağbaşı Yaylası, yoğun ilgi görüyor.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de muhteşem manzarası ve doğal güzelliğiyle her mevsim cazibe merkezi olan Bağbaşı Yaylası, yoğun ilgi görüyor.
Büyükşehir Belediyesi'nin 2015 yılında tesis haline getirerek hizmete açtığı Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, yılın 4 mevsimi yoğun ilgi görüyor. Her gün binlerce kişinin akın ettiği tesis, kentteki yayla turizminin de merkezi oldu. Muhteşem manzarası ve doğal güzelliğiyle her mevsim cazibe merkezi olan Bağbaşı Yaylası'na turizmciler de özel turlar düzenlenmeye başladı. Her mevsim cazibe merkezi haline gelen 1500 metre rakımdaki tesiste bungalov evler, çadır kamp alanı, restoran ve piknik alanı ziyaretçilerine hizmet veriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, yayladaki tesisin kente kazandırdıkları en büyük projelerden biri olduğunu belirterek, il turizmine yeni bir soluk getirdiğini söyledi. Denizli'nin artık yayla turizminin merkezlerinden biri olduğunu kaydeden Zolan, "Yayla, 4 mevsim cazibe merkezi haline geldi. Yazın sıcaktan bunalan kışın ise kar görmek isteyen vatandaşlarımız buraya akın ediyor" dedi. Tesisi 4 yılda 2.5 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiğini dile getiren Zolan, "Muhteşem doğasının yanında burada konaklama imkanları, sosyal alanlar, oyun ve eğlence mekanlarıyla vatandaşlarımıza ayrı bir güzellik sunduk. Denizli'ye böylesine güzel bir değeri kazandırdığımız için mutlu ve gururluyuz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Meğer o hastalığın reçetesi... Doktorlar 'bol bol yiyin' diyor!Meğer o hastalığın reçetesi... Doktorlar 'bol bol yiyin' diyor!
Türkiye'nin ilk kadın hava şehidinin adı, F-4 Fantom savaş uçağıyla anılacakTürkiye'nin ilk kadın hava şehidinin adı, F-4 Fantom savaş uçağıyla anılacak
Petrol türevi atıklar denize sızmıştı, firmaya 150 bin lira ceza yoldaPetrol türevi atıklar denize sızmıştı, firmaya 150 bin lira ceza yolda
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Barış Pınarı Herekatı'nı karalama hamlesi!

ABD'den Barış Pınarı Herekatı'nı karalama hamlesi!

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

Serkan Kırıntılı dünya futbol tarihine geçti

Serkan Kırıntılı dünya futbol tarihine geçti

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Hayrettin Kaldırımcı ve Muharrem Köse hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Kritik isimler hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Numan Kurtulmuş'tan Trump'ın yazdığı mektupla ilgili açıklama

AK Parti'den Trump'ın mektubuyla ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: 22.01'de teröristlerle karşılaşırsak etkisiz hale getireceğiz

MSB'den 22.01 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron ve İran'a sert tepki!

Erdoğan'dan sert tepki: Teröristlerle görüşüyor

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

PKK/YPG’li teröristlerin Tel Abyad’daki tünelleri ortaya çıktı! Kenti köstebek yuvasına çevirmişler

PKK/YPG’li teröristler Tel Abyad’ı köstebek yuvasına çevirmiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.