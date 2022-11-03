Denizli'deki bahçelerde "cennet hurması" hasadı başladı

DENİZLİ (AA) - Son dönemde ihracat ürününe dönüşmesiyle dikimi artan cennet hurmasında hasat dönemi yoğun geçiyor. Honaz'da yaklaşık 1146 çiftçi cennet hurması yetiştiriyor. Üreticiler meyveyi iç piyasanın yanı sıra yurt dışı pazarına da gönderiyor.

Üreticiler bu yıl yaklaşık 10 bin ton hurma rekoltesi bekliyor.

Sabahın erken saatlerinde tarlaya giren üreticiler topladıkları hurmaların bir bölümünü kurutmalık için eve götürüyor. Önce kabukları soyulan hurma daha sonra askılara asılıyor.

Yaş olarak ayrılan meyveler ise özenle seçilerek soğuk hava depolarına gönderiliyor.

Karateke Mahallesi'ndeki üreticilerden Nuray Yanar, AA muhabirine, hurma hasadının kasım ayı sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Cennet hurmasının bölge çiftçileri için önemli bir kazanç kapısı haline geldiğini hatırlatan Yanar, "Ürünleri soyup kurutarak satışını yapıyoruz." dedi.

Çiftçi Mustafa Kurnaz ise yaklaşık 10 yıldır cennet hurmasına yoğunlaştıklarını dile getirdi.

Topladıkları meyvenin bir bölümünü kurutup sattıklarını anlatan Kurnaz, "Bahçemizden toplayıp eve geliyoruz. Hurmanın kabuğunu soyduktan sonra aparatlara asıyoruz. Emek gerektiriyor ama bizim için önemli bir gelir kapısı." diye konuştu.

Üretici Faruk Kumlu da hurmanın Honaz'da çok yaygınlaştığını belirterek, "Bu dönem burada herkes hurma hasadı yapıyor. Kurutuyorlar. Para kazanacağız diye uğraşıyoruz. Bunun içinde şeker yok, katkı yok ve doğal." diye konuştu.

