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Denizli'deki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 21:20 | Son Güncelleme

Tartıştığı eşini boğarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Bekilli ilçesinde, tartıştığı eşini boğarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçeli Mahallesi'ndeki evinde dün eşi Makbule K'yi (24) çıkan tartışmada boğarak öldürdüğü belirtilen Ö.K'nin (24) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Ö.K, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "kasten öldürmek" suçlamasıyla tutuklandı.

Ö.K'nin emniyetteki ifadesinde cinayeti işlediğini kabul ettiği ve "Olay gecesi birlikte alkol aldık. Aramızda para yüzünden tartışma çıktı. Ben inşaatlarda çalışarak geçimimizi sağlamaya çalışıyorum. Tartışma sırasında, daha önce gazinoda çalıştığı için 'Ben senden daha çok para kazanırım' dedi. Bunu sürekli söyledi ve küfretti." dediği öğrenildi.

Makbule K'nin cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesindeki otopsinin ardından Aydın'ın Nazilli ilçesinde toprağa verildi.

Bekilli ilçesinde dün, eşi Makbule K. ile tartışan Ö.K. eşini boğarak öldürmüş, daha sonra taksiyle Denizli'ye gitmek isterken polis tarafından yakalanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
boğmak cinayet Karı-Koca kavga

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