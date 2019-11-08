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Denizli’deki cinayetin yeni ayrıntıları ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 18:30 | Son Güncelleme

Denizli’de eğlence mekanı bahçesinde gömülü halde cesedi bulunan Oktay Bayram’ın katil zanlılarının Bayram’ı öldürdükleri iş yerine zorla bindirdikleri araçla götürdükleri ortaya çıktı.Pamukkale ilçesindeki bir eğlence mekanının bahçesinde kaybolduktan yaklaşık 1,5 ay sonra cesedi bulunan Oktay Bayram olayı ile ilgili Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’nden yazılı bir açıklama yapıldı.

Denizli’de eğlence mekanı bahçesinde gömülü halde cesedi bulunan Oktay Bayram’ın katil zanlılarının Bayram’ı öldürdükleri iş yerine zorla bindirdikleri araçla götürdükleri ortaya çıktı.
Pamukkale ilçesindeki bir eğlence mekanının bahçesinde kaybolduktan yaklaşık 1,5 ay sonra cesedi bulunan Oktay Bayram olayı ile ilgili Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’nden yazılı bir açıklama yapıldı. Bayram ile ilgili kaybolduktan sonra cumhuriyet savcılığının talimatı ile soruşturma başlatıldığı ve bu doğrultuda İsmail A., Ali A., Oğuzhan S., Ramazan Ş. ve Bekir T., Aziz B. ve Sabahattin B. isimli şahısların gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelilerin ifadelerinden yola çıkan polis ekiplerinin Bayram’ı zorla bindirdikleri araç ile kendilerine ait olan iş yerine götürdükleri ve burada çıkan kavga sonrası tabanca ile vurarak öldürdükleri belirtildi. Olay sonrası şahısların ayrıca Bayram’ın cesedini iş yerinin bahçesine gömdükleri de öğrenildi. Bayram’ın cesedine 3 gün boyunca yapılan kazı çalışmaları sonrası ulaşıldığı kaydedilirken, soruşturma kapsamında İsmail A., Ali A., Oğuzhan S., Ramazan Ş. ve Bekir T. tutuklanırken, Aziz B., ve Sabahattin B.’nin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldıkları ifade edildi.

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