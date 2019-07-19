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Denizli'deki cinayetin zanlısı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 14:00 | Son Güncelleme

Bekilli ilçesinde bir kadını çekiç ile başına vurarak evinde öldürdüğünü itiraf eden zanlı tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Bekilli ilçesinde, bir kadını evinde başına vurduğu çekiç darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün Bahçeli Mahallesi Uşak Caddesi'ndeki evde Hasine Şanlı'yı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan T.A, emniyetteki işlemlerinin ardından Çal Adliyesine sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "adam öldürmek" suçundan tutuklandı.

T.A'nın emniyetteki ifadesinde, suçunu kabul ettiği ve kız arkadaşı olduğunu ileri sürdüğü Şanlı'nın kendisinden ayrılmak istemesi üzerine, alkolün etkisiyle evde bulduğu çekiçle başına vurarak öldürdüğünü, daha sonra da yanında bir süre vakit geçirdikten sonra Çivril ilçesindeki evine gittiğini itiraf ettiği öğrenildi.

Hasine Şanlı'dan (41) haber alamayan arkadaşları, Bahçeli Mahallesi Uşak Caddesi'ndeki evine gittiklerinde kapının açık olduğunu fark etmiş, olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Şanlı'nın öldüğünü belirlemişti.

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