Denizli'deki darp ve cinayet

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Bekilli ilçesinde, otomobillerinin önü kesilerek darbedilen babanın öldürülmesi, oğlunun yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Osman Kurt'un hayatını kaybetmesi ve oğlu Özgür Kurt'un yaralanması olayına karıştıkları iddiasıyla yakalanan A.K. (25), A.K. (55), S.K. (25) ve E.Ç'nin (35) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Bu arada cinayet ve yaralama olayının ayrıntıları ortaya çıktı.

Fransa'da yaşayan 60 yaşındaki Osman Kurt ile oğlu Özgür Kurt, 5 Haziran'da Pamukkale ilçesindeki bir özel bakımevinde kalan annesi Dudu Kurt'u ziyaret etti.

İddialara göre, Osman Kurt ve oğlu bu görüşmeyi gerçekleştiremedi. Bu esnada Özgür Kurt, kendilerine zorluk çıkarttığı gerekçesiyle hemşire Z.E'yi darbetti. Baba ve oğlu daha sonra bakımevinden ayrıldı.

Hemşire ise yaşadığı bu durumu erkek arkadaşı A.K'ye anlattı.

Bir gün sonra aralarında akrabalarının da bulunduğu 3 kişiyi yanına alan A.K, Osman Kurt'u takip etmek amacıyla bu şahsın geçici olarak kaldığı kardeşinin evine gitti. Araçlarının bozulduğu bahanesiyle ev sahibiyle görüşen zanlılar, Osman ve Özgür Kurt'un evde olduğunu öğrendi.