HABER

Denizli'deki darp ve cinayetle ilgili 4 şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 16:41 | Son Güncelleme

Denizli'deki darp ve cinayetle ilgili 4 şüpheli yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Bekilli ilçesinde, otomobillerinin önü kesilerek darbedilen babanın öldürülmesi ve oğlunun yaralanmasıyla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 6 Haziran'da yaşanan olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, cinayet ve yaralama olayına karıştıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

- Olay

Fransa'dan tatil için Denizli'ye gelen Osman Kurt (60), kentteki bir özel bakımevinde kalan yakınlarını görmeye gittikleri sırada bir görevliyle kavga etmişti. Daha sonra ifade vermek üzere jandarma karakoluna doğru yola çıkan baba Kurt ve oğlu Özgür Kurt'un (40) bulunduğu otomobil, önü kesilerek Çamköy Mahallesi girişinde durdurulmuştu. Otomobilden çıkartılarak darbedilen baba olay yerinde hayatını kaybetmiş, oğlu ise hastaneye kaldırılmıştı.

PARTNERAteşli modelden geceye damga vuran dekolte! Bir de arkasını görünAteşli modelden geceye damga vuran dekolte! Bir de arkasını görün
Üç çocuğunun gözleri önünde vahşice öldürüldü! Katili çocuklar söylediÜç çocuğunun gözleri önünde vahşice öldürüldü! Katili çocuklar söyledi
Mühürlenen mandırada hayvanları pencereden yemliyorlarMühürlenen mandırada hayvanları pencereden yemliyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
baba cinayet darp dayak oğul otomobil

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu: Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum

Ekrem İmamoğlu: Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Bir ailenin korkulu rüyası oldu! Her gün biri nöbet tutuyor

Bir ailenin korkulu rüyası oldu! Her gün biri nöbet tutuyor

Tatilde görüntülendiler! Silikon taktırdı iddiası

Tatilde görüntülendiler! Silikon taktırdı iddiası

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kastamonu'da korkutan hortum

Korkutan hortum! Vatandaşlara uyarı

İstanbul'da, genç kadın çocuklarının gözleri önünde öldürüldü

Üç çocuğunun gözleri önünde vahşice öldürüldü! Katili çocuklar söyledi

Omzuna falçata saplayan babasını arabayla sürükledi

Omzuna falçata saplayan babasını arabayla sürükledi

Karlov suikasti davasında 'abi'nin eşine elektronik kelepçe takılacak

Karlov suikasti davasında yeni gelişme

Saunada yangın çıkınca peştemalle havuza sığındılar

Saunada yangın çıkınca peştemalle havuza sığındılar

Kazada ölen oğlunun başından ayrılamadı! Görenler gözyaşlarına engel olamadı

Kimse gözyaşına engel olamadı! Ölen oğlunun başından ayrılamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.