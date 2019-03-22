HABER

Denizli'deki deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 19:21 | Son Güncelleme

Kızılay tarafından Acıpayam ilçesinde üç günde 16 bin 600 kişiye yemek dağıtıldı - Türk Kızılay Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı Turunç: - "Vatandaşlar evlerine girene, evlerine kavuşana kadar Türk Kızılay, ekip olarak burada hizmet vermeye devam edecek"

DENİZLİ (AA) - Türk Kızılay Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı Turunç, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde önceki gün meydana gelen depreme ilişkin, "Vatandaşlar evlerine girene kadar hizmet vermeye devam edeceğiz." dedi.

Turunç ve beraberindekiler, Acıpayam ilçesinde 5,5 büyüklüğünde depremin meydana geldiği bölgelerde incelemelerde bulundu.

Depremden etkilenen vatandaşlar için üç öğün yemek dağıtılan Ucarı Mahallesi'nde Türk Kızılay tarafından kurulan Mobil Mutfak Aracı'nda yetkililerden bilgi alan Turunç, Yeşildere, Yeniköy, Ucarı, Karahüyük, Apa, Oğuz mahallelerini de gezerek, çadırda kalan vatandaşlarla görüştü.

Turunç, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremde can kaybı yaşanmadığını belirterek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Depremin ardından Valilik, AFAD, Kızılay, kaymakamlık, belediye, jandarma gibi kurumların hemen müdahale ettiğini anlatan Turunç, şunları söyledi:

"Burada 12 mahallede, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tespit ettiği, oturulması mümkün olmayan tamamen yıkılmış 168 ev var. 161 de orta hasarlı ev mevcut. Hala tespitler devam ediyor. Depremde Kızılay olarak acil eylem planında sorumluluğumuz, barınma ile alakalı, gıda temini ile alakalı sorumluluğumuz var. Depremin olduğu günden bu yana burada 16 bin 600 kap yemek verildi. Kurduğumuz aşevi, vatandaşlarımızın hizmetinde. Sabah öğle ve akşam üç öğün 2 bin 500 kişilik yemek çıkıyor. 12 mahalle ile Acıpayam ilçe merkezinde iki meydanda olmak üzere 14 bölgede, üç öğün sabah kahvaltısı ile öğle ve akşam yemekleri vermek suretiyle vatandaşlarımıza gıda yardımları yapıyoruz. AFAD ile çadır ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ayrıca psiko-sosyal destek sunuyoruz. Özellikle çocuklar depremden ciddi manada psikolojik olarak olumsuz etkileniyor. Onlara ve değişik yaş grubundaki insanlara psikolojik destek veriyoruz."

Vatandaşların evlerine girinceye kadar burada hizmet vermeyi sürdüreceklerini aktaran Turunç, "Yaklaşık 300 ev içerisine girilemez durumda. Bu vatandaşlar evlerine girene, evlerine kavuşana kadar Türk Kızılay, ekip olarak burada hizmet vermeye devam edecek. 56 arkadaşımız var. Nöbetleşe değişiyorlar arkadaşlar, İzmir'den, Aydın'dan, Ankara'da geliyorlar." diye konuştu.

- Depremi kağıda yansıttı

Acıpayam ilçesinde çarşamba günü meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından başta AFAD ve Türk Kızılay olmak üzere ilgili tüm kurumlar bölge halkının yaralarını sarıyor.

Ucarı, Oğuz, Karahöyük, Yeniköy mahallelerinde mobil araçlardan yemek dağıtılıyor, vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor.

Türk Kızılay, psiko-sosyal destek çadırında çocuklara ve ailelere destek verilirken, çocukların eğlenmeleri için rehber eşliğinde oyunlar oynanıyor. Oyuncak dağıtılan çocukların resim yapmaları için resim kağıdı ve kalem dağıtılıyor.

Depremi yaşayan 9 yaşındaki Saniye Yılmaz, kağıda evinin sağlam hali ile yıkılmış halini ve Kızılay çadırını çizdi.

Yılmaz, "İnsanlar, buradan hemen kaçmaya çalışacaklar ama yatıyorlar, sabah olunca da ev yıkılıyor. Kızılay gidiyor, onlara çadır veriyor." dedi.

Öz babası 'Sen benimsin' deyip... Öz babası 'Sen benimsin' deyip...
Bakan Selçuk: Kaza yapan down sendromlu çocuklarımız için ekiplerimiz sahada (2)Bakan Selçuk: Kaza yapan down sendromlu çocuklarımız için ekiplerimiz sahada (2)
Bilal Erdoğan Eskişehir’de Türkiye Söyleşileri’ne katıldıBilal Erdoğan Eskişehir’de Türkiye Söyleşileri’ne katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çadır deprem Kızılay

En Çok Okunan Haberler

Gana'da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 50 ölü

Gana'da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 50 ölü

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Erdoğan'dan Meral Akşener'e: Gereken hesabı vereceksin

Erdoğan'dan Meral Akşener'e: Gereken hesabı vereceksin

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası kararına doların ilk tepkisi

Merkez Bankası kararına doların ilk tepkisi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli Acıpayam'da bir deprem daha!

Denizli beşik gibi! Bir deprem daha

Bakan Soylu duyurdu: 2 bin 500 kadın polis alınacak

Polis olmak isteyenlere müjde

Turiste söyledikleri olay olmuştu! Olaydan hemen sonra bu hale geldi

Turiste söyledikleri olay olmuştu! Olaydan hemen sonra bu hale geldi

Son dakika: FETÖ'nün suikast timi için karar belli oldu!

Suikast timi için karar belli oldu!

Beyazıt'ta kaza yapan halk otobüsü şoförü serbest bırakıldı

Beyazıt'ta kaza yapan halk otobüsü şoförü serbest bırakıldı

Unutkanlığın böylesi! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Unutkanlığın böylesi! Gerçek röntgende ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.