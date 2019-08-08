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Denizli'deki deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 15:19 | Son Güncelleme

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik: - "Bir iki ev yıkılmasına rağmen herhangi bir ölümlü ya da ağır yaralı bir vakamız söz konusu değil" - Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk: - "6 kişiden 5'i korktuğu ve paniğe kapıldığı için hastanede. Bir kişi de pencereden atlamış, hafif yaralanma söz konusu"

DENİZLİ (AA) - Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, ilçe merkezli depremde ilk belirlemelere göre, bazı evlerde hasar oluştuğunu, ancak can kaybı veya ağır yaralı vakanın olmadığını söyledi.

Bozkurt merkezli 6 şiddetindeki depremin ilçede çok şiddetli hissedildiğini aktaran Çelik, kriz masası oluşturduklarını, irtibat kurdukları muhtarlarla yaptıkları görüşmeler sonucu can kaybı ya da ağır yaralanma olayına rastlamadıklarını kaydetti.

Çelik, "Deprem, 15-20 saniyenin üzerinde sürdü. Pek çok evde hasar var, çatılarda çökme, duvarlarda derin çatlaklar oluştu. Anonslar yapıyoruz, vatandaşların eve girmemesi gerektiğini söylüyoruz. Allah'a çok şükür bir iki ev yıkılmasına rağmen herhangi bir ölümlü veya ağır yaralı vakamız söz konusu değil." dedi.

- 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk ise deprem bölgesinde 6 kişinin hastanelere kaldırıldığını açıkladı.

Hastaların sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Öztürk, "6 kişiden 5'i korktuğu ve paniğe kapıldığı için hastanede. Bir kişi de pencereden atlamış, hafif yaralanma söz konusu. Ölüm ya da ağır yaralanma söz konusu değil." diye konuştu.

Öztürk, tüm sağlık ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini ve sağlık hizmeti konusunda sorun yaşanmadığını dile getirdi.

Tutluca Mahallesi Muhtarı Hüdai Karaşahin de mahallelerinde yaklaşık 80 evin hasar gördüğünü ancak can kaybının olmadığını belirtti.

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