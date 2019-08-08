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Denizli'deki deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 16:11 | Son Güncelleme

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki yer sarsıntısı, Afyonkarahisar'ın Dinar, Dazkırı ve Evciler ilçelerinde de hissedildi - Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe: "Dazkırı ilçemize bağlı Kızılören köyümüzdeki bazı evlerimizde hasarlar oluşmuş durumda. Şu ana kadar yıkılan ev olduğu konusunda ilçe kaymakamlıklarımıza bir bilgi gelmedi. İki vatandaşımız da evlerin bacalarının yıkılmasından kaynaklı hafif yaralanmalar söz konusu"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki yer sarsıntısı, Afyonkarahisar'ın Dinar, Dazkırı ve Evciler ilçelerinde de hissedildi.

Bozkurt merkezli depremin ardından, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Afyonkarahisar İl Müdürlüğünde, Vali Yardımcı Mehmet Boztepe başkanlığında kriz masası kuruldu.

Boztepe, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin Denizli'nin Bozkurt ile Baklan ilçeleri arasında meydana geldiğini söyledi.

- "Bazı evlerimizde hasarlar oluşmuş durumda"

Depremin Afyonkarahisar'ın Dinar, Evciler ve Dazkırı ilçeleri başta olmak üzere bölgedeki birçok yerleşim yerinde hissedildiğini ifade eden Boztepe, şunları kaydetti:

"Dazkırı ilçemize bağlı Kızılören köyümüzdeki bazı evlerimizde hasarlar oluşmuş durumda. Şu ana kadar yıkılan ev olduğu konusunda ilçe kaymakamlıklarımıza bir bilgi gelmedi. İki vatandaşımızda evlerin bacalarının yıkılmasından kaynaklı hafif yaralanmalar söz konusu. Bunların dışında ciddi anlamda bir şey yok. İnşallah, kötü bir haber almadan bu süreci atlatacağımızı ümit ediyoruz."

- "Bozkurt'a 12 kişilik ekip gönderildi

Boztepe, bölgeden sağlıklı bilgilerin alınması açısından da AFAD, jandarma, emniyet ve karayolları personellerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan da Dinar ve Dazkırı ilçelerinde ekiplerinin çalışma yaptığına dikkati çekerek, "Ayrıca Afyonkarahisar'daki ekiplerimizi de Denizli tarafına intikal ettiriyoruz. Öncelikli olarak Depremden hemen sonra 12 kişilik bir ekibimiz Denizli'nin Bozkurt ilçesine intikal etmişti." diye konuştu.

Vali Yardımcısı Boztepe, açıklamasının ardından Dinar ve Dazkırı ilçelerine gitmek üzere yola çıktı.

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Dazkırı Denizli deprem

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