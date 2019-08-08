Denizli'deki deprem

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Bozkurt merkezli 6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede çadır kurulumuna başlandı.

Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, depremin ardından Bozkurt Kaymakamlığı, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Türk Kızılay, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm kurumların deprem bölgesine intikal ettiği kaydedildi.

Afyonkarahisar'dan koordinasyon tırının yola çıktığı vurgulanan açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

"UMKE'den de 2 tim olay yerine ulaşmıştır. Afyonkarahisar ilinden yine 3 arama kurtarma ekibi, 18 personel ve 1 mobil koordinasyon tırı Bozkurt ilçesine görevlendirilmiştir. Deprem bölgesinde Kızılay tarafından 240 çadır ve çadırların kurumunda destek sağlamak amacıyla 40 asker görevlendirilmiştir. Bölgede Kızılay tarafından 2 bin kişilik kumanya da hazırlanmıştır. Tedbir amaçlı kesilen elektrik enerjisi de yeniden verilmeye başlanmıştır."

Açıklamada Valilik koordinasyonunda Bozkurt'ta kriz masası oluşturulduğu, kurumların eşgüdüm içinde çalıştığı, ihtiyaçların anında giderildiği bildirildi.