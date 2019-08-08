HABER

Denizli'deki deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 20:47 | Son Güncelleme

Depremden zarar gören evlerde yaşayan vatandaşlar, AFAD ve Türk Kızılay tarafından kurulan çadırlara yerleşmeye başladı - Depremzede Arzu Şentürk: - "Küçük oğlumla beraber evdeydik. Sonrasında bir sarsıntı oldu ama çok fazla önemsemedik. 15 dakika sonra ev resmen gidip geldi"

DENİZLİ (AA) - Denizli'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremden zarar gören evlerde yaşayan vatandaşlar Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı ve Türk Kızılay tarafından kurulan çadırlara geçmeye başladı.

İlçede bulunan Bozkurt Stadyumu'na AFAD ve Türk Kızılay tarafından getirilen çadırlar, askerler ve taraftar gruplarının da yardımıyla kuruldu.

Yetkililer tarafından oluşturulan kriz masasına gelen vatandaşlar, çadırlarda kalmak için kayıt yaptırdı.

Kayıtların ardından depremzedeler çadırlarına yerleşmeye başladı.

Öte yandan bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla evlerinin bahçesine çadır kurdu.

- "Ev resmen gidip geldi"

Depremde evi zarar gören Mehmet Ali Çoban, gazetecilere yaptığı açıklamada, sarsıntının olduğu anda iş yerinde bulunduğunu söyledi.

Hasar olduğunu öğrendikten sonra evine gittiğini belirten Çoban, "Eve geldiğimde eşyalarımın zarar gördüğünü ve ev duvarlarının çatladığını gördüm." dedi.

Bir diğer depremzede Arzu Şentürk de deprem sonrasında evinin bahçesine kendi çadırını kurduğunu anlattı.

Sarsıntıyı çok kuvvetli bir şekilde hissettiklerini aktaran Şentürk, "Küçük oğlumla evdeydik. Sonrasında bir sarsıntı oldu ama çok fazla önemsemedik. 15 dakika sonra ev resmen gidip geldi. Çocuğum panikledi. Korkutmamak için onu alıp dışarı çıktım. Çatıdan kiremitler düştü, evin içinde çatlaklar oluştu. Kendi çabamızda çadır kurduk. Burada kalacağız." diye konuştu.

Denizli'deki deprem

- Depremden zarar gören evlerde yaşayan vatandaşlar, AFAD ve Türk Kızılay tarafından kurulan çadırlara yerleşmeye başladı - Depremzede Arzu Şentürk: - "Küçük oğlumla beraber evdeydik. Sonrasında bir sarsıntı oldu ama çok fazla önemsemedik. 15 dakika sonr

Denizli'deki deprem

Denizli'deki deprem

Denizli'deki deprem

Denizli'deki deprem

Denizli'deki deprem

Denizli'deki deprem

Denizli'deki deprem

Denizli'deki deprem

Denizli'deki deprem

Denizli'deki deprem

Denizli'deki deprem

Denizli'deki deprem

Denizli'deki deprem

Denizli'deki deprem

Denizli'deki deprem

Denizli'deki deprem

Denizli'deki deprem

Denizli'deki deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AFAD denizli'de deprem

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den Ali Babacan ve 'yeni parti' mesajı!

Devlet Bahçeli'den Ali Babacan ve 'yeni parti' mesajı!

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

Son dakika! 5 dakikada boşandılar! İlk açıklama

Son dakika! 5 dakikada boşandılar! İlk açıklama

'Göbek açık; pantolon çok düşük...'

'Göbek açık; pantolon çok düşük...'

Denizli'de deprem! AFAD duyurdu

Denizli'de deprem! AFAD duyurdu

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: AFAD, Denizli'deki depremin bilançosunu açıkladı

AFAD, Denizli'deki depremin bilançosunu açıkladı

Son dakika: Yargıtay'dan Adem Huduti kararı!

Yargıtay'dan Adem Huduti kararı!

Ünlü profesörden İstanbul depremi açıklaması! ' Bütün yanılgıların sebebi...'

Ünlü profesörden İstanbul depremi açıklaması! 'Bütün yanılgıların sebebi...'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem nedeniyle Denizli'ye gidecek

Süleyman Soylu deprem nedeniyle Denizli'ye gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Denizli'deki depreme ilişkin açıklama!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan deprem açıklaması!

Ege'de 4 saatte 56 deprem meydana geldi

Ege beşik gibi! Son 4 saatte onlarca deprem meydana geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.