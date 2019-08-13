HABER

Denizli'deki deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 20:24 | Son Güncelleme

Depremzedelerin her türlü isteğine cevap verebilmek için AFAD ile Türk Kızılay görevlilerinin 24 saat esasına dayalı çalıştığı bölgede kurulan seyyar mutfakta günde iki bin kişilik yemek dağıtılıyor

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Bozkurt ilçesinde beş gün önce meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşların yaraları sarılıyor.

8 Ağustos'ta meydana gelen depremin ardından ekipler, depremin merkez üssü Bozkurt ile Çardak ilçelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Türk Kızılay görevlileri, bölgede depremzede vatandaşların her türlü isteğine cevap verebilmek için 24 saat esasına dayalı çalışıyor.

Türk Kızılay Ege Bölge Afet Yönetim Merkezi görevlileri ve gönüllülerince bölgede kurulan seyyar mutfakta günlük iki bin kişilik yemek hazırlanıyor. Evlerinin yakınlarında ve stat çevresinde kurulan çadırlarda konaklayan depremzedelere Türk Kızılay tarafından üç öğün sıcak yemek servisi yapılıyor.

AFAD koordinasyonunda 370 kamu görevlisinin çalışma yaptığı bölgede 350 çadırın kurulumu tamamlandı.

Bu arada AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi'nde görevli ekipler, depremzede vatandaşların barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçlarının karşılanması için çalışıyor.

Merkezden alınan bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkililerince Bozkurt'ta 261, Çardak'ta 80 bina ile bölgedeki 2 cami ve bir kamuya ait yapı olmak üzere ağır hasarlı 344 binada ön hasar tespiti yapıldı.

Kesin hasar tespit çalışmalarına pazartesi günü başlanacak.

Öte yandan, kentte 5 gün içinde başta Bozkurt ve Çardak ilçeleri olmak üzere 269 artçı sarsıntı meydana geldiği belirtildi.

PARTNERGelinlerin-öncesi sonrası fotoğrafları! Şoke olacaksınızGelinlerin-öncesi sonrası fotoğrafları! Şoke olacaksınız
Serinlemek için girmişti! Acı haber geldiSerinlemek için girmişti! Acı haber geldi
GÜNCELLEME - Serinlemek için girdiği gölde kaybolduGÜNCELLEME - Serinlemek için girdiği gölde kayboldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AFAD deprem hasar kamu Kızılay öğün Tespit Türk Kızılay yemek

En Çok Okunan Haberler

Saniyeler sonrası korkunç! Feci şekilde can verdi

Saniyeler sonrası korkunç! Feci şekilde can verdi

Davetkar notla seksi paylaşım

Davetkar notla seksi paylaşım

Çirkin mesajı ifşa etti! 'Karım var ama...'

Çirkin mesajı ifşa etti! 'Karım var ama...'

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

Kriz yaratacak hamle! Jetler karşı karşıya geldi

Kriz yaratacak hamle! Jetler karşı karşıya geldi

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gaziantep'te motosiklet otobüs durağına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Motosiklet otobüs durağına çarptı

İBB Başkanı İmamoğlu duyurmuştu! Harekete geçiliyor

İBB Başkanı İmamoğlu duyurmuştu! Harekete geçiliyor

Serinlemek için girmişti! Acı haber geldi

Serinlemek için girmişti! Acı haber geldi

Ortalık savaş alanına döndü! Korkunç olayda detaylar belli oldu

Ortalık savaş alanına döndü! Korkunç olayda detaylar belli oldu

Görevi başındayken ölen uzman çavuş gözyaşları içinde toprağa verildi

Kalp krizi geçirerek ölmüştü! Uzman çavuşa veda

Şanlıurfa'da ele geçirildi! 4,5 milyon TL değerinde

Şanlıurfa'da ele geçirildi! 4,5 milyon TL değerinde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.