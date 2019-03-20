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Denizli'deki deprem Burdur'da da hissedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 13:05 | Son Güncelleme

Burdur Valisi Hasan Şıldak: - "Can ve mal kaybının olmadığını biliyoruz. Vatandaşlarımızda endişeye mahal verecek herhangi bir durumun olmadığını paylaşmak istiyoruz"

Merkez üssü Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen deprem, Burdur kent merkezi ve ilçelerinde de hissedildi.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremde Denizli'de can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu dile getirdi.

Depremin merkez üssünün, Burdur il sınırına oldukça yakın olduğunu belirten Şıldak, "Sabah saatlerinde 5'in üzerinde bir büyüklükte deprem kaydedildi. İl taramamızı yaptık. Özellikle Yeşilova, Tefenni ve Gölhisar ilçelerimizde ve kent merkezimizde hissedildi." dedi.

Şıldak, Burdur'un köylerindeki konutlarda herhangi bir hasar olmadığını belirterek, "Can ve mal kaybının olmadığını biliyoruz. Vatandaşlarımızda endişeye mahal verecek herhangi bir durumun olmadığını paylaşmak istiyoruz. Bundan dolayı memnunuz. İnşallah tekrarları yaşanmaz. Artçı depremler de devam ediyor. Geçmiş olsun." diye konuştu.

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Burdur Burdur Valisi Hasan Şıldak Denizli deprem

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