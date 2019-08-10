Denizli'deki deprem marketin güvenlik kamerasında

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem sırasında, bir marketin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüler, sarsıntının şiddetini ortaya koydu.

Merkez üssü Bozkurt olan ve 8 Ağustos Perşembe günü saat 14.25'te meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki depremin şiddeti, merkez üssüne 10 kilometre uzaklıktaki Çardak ilçesi Saray Mahallesi'ndeki bir markette de hissedildi.

Marketin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, raflardaki malzemelerin devrilmesi ve depremle birlikte dışarıya kaçan çalışanların yaşadığı korku anları dikkati çekti.

Görüntülerde ayrıca, depremle birlikte asma tavandaki yapı malzemelerinin düşmesi de yer aldı.

Market sahibi Osman Savur, gazetecilere yaptığı açıklamada depremle birlikte kendilerini hemen dışarıya attıklarını, sonrasında elektriklerin kesildiğini söyledi.

