Denizli'deki deprem okulun güvenlik kamerasında

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem sırasında, bir okuldaki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüler, sarsıntının şiddetini ortaya koydu.

Merkez üssü Acıpayam'ın Yeniköy Mahallesi olan ve 20 Mart Çarşamba günü saat 09.34'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde çok sayıda ev zarar gördü.

Depremin şiddeti, merkez üssüne 23 kilometre uzaklıktaki Serinhisar ilçesi Yatağan Mahallesi'ndeki bir lisede de hissedildi.

Okulun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, dart oynayan öğrencilerin depremle birlikte dışarıya kaçması, diğer sınıflardaki öğrencilerin, öğretmenlerin yardımıyla okuldan tahliye edilmesi dikkati çekiyor.

Diğer bir kamera açısında ise acil çıkış tabelası, iş kıyafeti giydirilmiş cansız manken ile tuvaletin önüne konulan bariyerin şiddetle sallanması ve öğrencilerin koridorda kaçışı yer alıyor.

Okulun atölye kısmında, sarsıntıyla birlikte dolap kapaklarının açılıp kapandığı, öğretmenin hemen dışarı çıktığı gözleniyor.

Bir diğer görüntüde ise bir öğretmenin okulun kapısını açarak, öğrencilerin dışarıya çıkmasına yardımcı olduğu, öğrencilerin panik halinde okul bahçesinde koştukları görülüyor.

Öte yandan depremin ardından okulun zemin kattaki duvarlarında çatlaklar oluştuğu, yetkililerce yapılacak incelemenin ardından bir raporun hazırlanacağı kaydedildi.

Okul içindeki yemekhane, hasar görmesi sonrası tedbir amacıyla basketbol sahasına taşındı.

