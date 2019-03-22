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Denizli'deki depremde iki besi çiftliğinde yaşananlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 11:39 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde önceki gün meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğündeki deprem anına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Denizli'deki depremde iki besi çiftliğinde yaşananlar kamerada

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde önceki gün meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğündeki deprem anına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İki besi çiftliğindeki görüntülerde, tonlarca ağırlıktaki süt tankerinin sarsıntıyla birlikte sallanması ve sağım yapan çalışanların yaşadığı korku ile ineklerin sağa sola kaçışmaları yer aldı.
Acıpayam'da 20 Mart Çarşamba günü meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğündeki deprem anına ilişkin yeni güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntüler depremin en çok hasar verdiği mahallelerden biri olan Ucarı'daki iki besi çiftliğinde yaşananları gözler önüne serdi. İlk görüntüde besi çiftliğinde park halindeki tonlarca ağırlıktaki süt tankerinin sarsıntıyla birlikte sallanması ve çiftlik çalışanlarından birinin panikle kaçması yer aldı. Diğer görüntüde ise süt sağımı yapan iki kadının panikle birbirine sarılıp, yere çömeldiği görüldü. Deprem anında ineklerin sağa sola kaçışmaları da kameraya yansıdı.

FOTOĞRAFLI

Denizli'deki depremde iki besi çiftliğinde yaşananlar kameradaDenizli'deki depremde iki besi çiftliğinde yaşananlar kamerada

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