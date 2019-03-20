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Denizli'deki depremin ardından Karacasu'da eğitime bir günlük deprem arası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 11:37 | Son Güncelleme

  Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen deprem Aydın'ın Nazilli, Kuyucak, Karacasu ve Buharkent ilçelerinden de hissedildi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen deprem Aydın'ın Nazilli, Kuyucak, Karacasu ve Buharkent ilçelerinden de hissedildi. Sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in talimatıyla deprem paniğinin ardından Karacasu'da okullarda eğitime bugün itibari ile bir gün ara verildi. Vali Köşker, "Depremin ardından korku yaşayan öğrenciler tekrar okullarına dönmek istemedi. Bu nedenle sadece Karacasu'da bir gün tüm okulları tatil ettik" dedi.

Görüntü Dökümü
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-Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in açıklaması

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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