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Denizli'deki depremin yaraları sarılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 12:53 | Son Güncelleme

Bozkurt ilçesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri hasar tespitini sürdürürken vatandaşlara bir süre daha evlerine dönmemeleri konusunda uyarı yapılıyor

DENİZLİ (AA) - Denizli'de 6 büyüklüğündeki depremle sarsılan Bozkurt ilçesinde hasar tespit çalışması sürerken vatandaşların bir süre daha evlerine dönmemesi isteniyor.

Kurulan çadırlarda ve evlerinin bahçelerinde geceleyen vatandaşlara Türk Kızılay ve AFAD ekipleri tarafından yemek dağıtımı yapılıyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki evleri tek tek gezerek hasar tespiti yapıyor. Öte yandan olası artçı depremlerin oluşturacağı hasara karşı cami ve araçlardan "evlere girilmemesi, tüm çadır ihtiyaçlarının karşılanacağı" yönünde uyarılar yapılıyor.

Güvenlik güçleri de ilçe girişlerinde güvenlik noktaları oluşturarak zaman zaman kimlik kontrolü yapıyor.

- "Böyle sarsıntı görmedim"

Depreme evin içerisinde yakalanan 53 yaşındaki Ruziye Çelik, AA muhabirine, deprem anında binalardan ses gelmeye başlayınca kendisini dışarıya attığını söyledi.

Kiremitlerin hareket ettiğini görünce korktuğunu anlatan Çelik, "İlk kez böyle bir deprem yaşadım. Çok korktuk. Evlerden toz çıkmaya başladığını gördüm. Her yerde hasar oluştu. Geceyi bahçede kurduğumuz küçük çadırda geçirdik. Deprem olmadan önce pazarcı olduğum için hazırlık yapıyordum. Daha sonra korkudan eve giremedik. Ne yapacağımızı bilemedik." diye konuştu.

81 yaşındaki Hanife Avcı ise depremle birlikte evden zor çıktığını anlatarak, "Akşam avluda halının üzerine serdiğimiz yatakta yattık. Ev yıkılacak zannettim. Bayram temizliği yapmıştım. Evimde çok zarar oldu. Daha önce böyle bir sarsıntı yaşamamıştım." ifadelerini kullandı.

Osman Avcı (87) de namaz kıldıktan sonra koltukta oturduğu sırada depreme yakalandığını ve hemen eşini evden çıkardığını belirtti.

İsmail Kaya (87) ise 50 yıl önce yaptıkları evi zarar gördüğü için üzüntü duyduğunu anlatarak, "Camide namazımı kılıp, arkadaşlarla kahveye çay içmeye gitmiştim. Depreme orada yakalandık. Aklıma hemen evim geldi. Çok hasarlı olduğu görünce ağladım. Yıllarca yaşadığım evim ağır hasar almış. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz." dedi.

Geceyi çadırda geçiren 60 yaşındaki Cemil Kaya, çadırların çok rahat olduğunu belirterek, "Çadırlarda sıcacık yattık. Dışarısı soğuktu. Yemeklerimizi yedik. Bu akşam da çadırda kalacağız. Çadır güvenli ama evlerde can güvenliğimiz yok. Devletimizden Allah razı olsun. Ekipler sürekli yanımıza gelerek ihtiyaçlarımızı sordu. Herkesten çok memnunuz. Allah devlete zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

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Bozkurt deprem hasar

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