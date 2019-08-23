Denizli'deki depremin yaraları sarılıyor

DENİZLİ (AA) - Denizli'de 8 Ağustos'ta meydana gelen depremden en fazla etkilenen Bozkurt ve Çardak ilçelerinde yaraların sarılması için çalışmalar devam ederken evleri hasar gören ve endişe yaşayan bazı vatandaşlar çadırda kalmaya devam ediyor.

Bozkurt merkezli 6 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, kesin hasar tespit çalışmalarını ev ev gezerek sürdürüyor.

Depremde evleri ağır hasar gören depremzedeler, AFAD koordinasyonunda kurulan çadırlarda kalıyor. Evleri hafif hasar gören ve yeni bir deprem olmasından endişe eden bazı vatandaşların da evlerinin bahçelerine kurdukları çadırlarda yaşamlarını devam ettirdiği gözleniyor.

Öte yandan vatandaşların yaralarının sarılması için faaliyetlerine devam eden Türk Kızılay da bölgede yemek ve yaşam malzemesi ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Depremde hasar görmediği tespit edilen okullarda da yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi boya ve tadilat çalışması yürütülüyor.

Başka bir binaya taşınması kararı verilen Çardak Hükümet Konağı için bina arayışlarının ise sürdüğü belirtildi.