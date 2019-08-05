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Denizli’deki fabrika yangına kontrol altına alınmaya çalışılıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 01:36 | Son Güncelleme

Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde kimyasal atık geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde kimyasal atık geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Alev ve dumanların kilometrelerce öteden göründüğü yangında, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın esnasında fabrika yetkilileri olayı görüntülemek isteyen ve aralarında bir kadınında bulunduğu basın mensuplarına saldırarak kameralarını kırdı.
Olay, Denizli OSB’de kimyasal geri dönüşüm yapan ‘Beysu Atık Geri Dönüşüm’ fabrikasında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında alevler kısa sürede fabrikanın büyük bölümünü sardı. İhbar üzerine Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye 50 itfaiye aracı, 120 personel, 3 iş makinesi, 4 su tankeri müdahale etti. Yangını söndürmek için fabrikanın dört bir yanından müdahale eden itfaiye erleri alevleri kontrol altına almak için uğraş verdi. Yangın esnasında zaman zaman küçük çaplı patlamalarda meydana geldi. İtfaiye erleri patlamalardan dolayı zaman zaman canlarını tehlikeye attılar.
Duman ve alevlerin kilometrelerce uzaktan görünmesi ise yaşanan facianın boyutunu gözler önüne serdi.

Basın mensuplarına saldırı kamerada
Yangın esnasında fabrikanın yetkilileri ise bilinmeyen bir nedenle ötürü yangına müdahale eden itfaiye personelleri ile birlikte aralarında bir kadının da bulunduğu gazetecilere saldırdı. Bir basın mensubunun kamerasını kıran fabrika yetkilileri jandarma uzun süre sakinleştirmek için uğraştı. Ancak öfkeleri dinmeyen fabrika yetkililerinin saldırısının önüne takviye olarak gelen jandarmalar önledi. Gazeteciler ve kadın olan basın mensubunun darp edilmeye çalışılma anı ise yine gazeteciler tarafından görüntülendi. Saldırı esnasında kadın olan gazetecinin büyük bir korku yaşadığı görüldü.

Fabrika 2017 yılında iki defa daha yandı
Yangın çıkan fabrikada 2017 yılı Haziran ve Ağustos aylarında yine yangın çıktığı ve bu yangınlarda da büyük çapta maddi zarar meydana geldiği öğrenildi.
Ölen ya da yaralananın olmadığı yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. İtfaiye ekiplerinin olay yerinde ki yoğun müdahalesi sürerken yangının çıkış nedeni ile ilgili ise henüz bir bilgiye ulaşılamadı.
Öte yandan, yangının havadan drone ile alınan görüntüsü ise yaşanan facianın boyutunu gözler önüne serdi.

Denizli’deki fabrika yangına kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Denizli’deki fabrika yangına kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Denizli’deki fabrika yangına kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Denizli’deki fabrika yangına kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Denizli’deki fabrika yangına kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Denizli’deki fabrika yangına kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Denizli’deki fabrika yangına kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Denizli’deki fabrika yangına kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Denizli’deki fabrika yangına kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Denizli’deki fabrika yangına kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Denizli’deki fabrika yangına kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Denizli’deki fabrika yangına kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Denizli’deki fabrika yangına kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Denizli’deki fabrika yangına kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Denizli’deki fabrika yangına kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Denizli’deki fabrika yangına kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Denizli’deki fabrika yangına kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Denizli’deki fabrika yangına kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Denizli’deki fabrika yangına kontrol altına alınmaya çalışılıyor
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