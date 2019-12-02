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Denizli’deki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 21:07 | Son Güncelleme

Denizli’de düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 2’si tutuklanırken, 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgilere göre, operasyon geçtiğimiz hafta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı.

Denizli’de düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 2’si tutuklanırken, 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgilere göre, operasyon geçtiğimiz hafta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. FETÖ soruşturması kapsamında sabit ankesör hatlardan arandıkları tespit edilen 1 muvazzaf asker, 3 askeri okuldan ilişiği kesilen öğrenci, 1 KHK ile ihraç edilin öğretmen ile 1 şahsa yönelik 4 farklı ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucunda 9 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 2’si tutuklanırken, 5’i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Operasyonda gözaltına alınan 1 muvazzaf asker ile 1 şahsın ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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