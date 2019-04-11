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Denizli'deki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 16:42 | Son Güncelleme

Kayyum atanan Aynes Gıda Sanayi Ticaret AŞ'nin eski yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılanmasına devam edildi - Ara kararda, şirket üzerindeki kayyum kararının kaldırılması reddedildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde kayyum atanan Aynes Gıda Sanayi Ticaret AŞ'nin eski yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 21 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar, avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Duruşmada, sanıklara ait dijital materyallerle ilgili mahkemeye gelen raporlar okundu. Sanıklar, haklarındaki FETÖ üyeliği iddialarını ve suçlamaları kabul etmedi.

Tutuksuz yargılanan Aynes şirketinin eski yöneticisi N.S, savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek "TMSF'ye devredilen şirket üzerindeki kayyum kararının kaldırılmasını, kayyumun yaptığı işlemlerin iptal edilmesini" istedi.

Mahkeme heyeti, verilen aradan sonra ara kararını açıkladı.

Firari sanıklar hakkındaki yakalama kararının infazının beklenmesine karar veren mahkeme, bazı eksik dosyaların tamamlanması ve dijital materyallere ait raporların ilgili kurumlardan gelmesinin beklenmesine karar verdi.

Mahkeme, şirket üzerindeki kayyum kararının kaldırılması ve kayyumun şirketle ilgili işlemlerinin iptali taleplerini ise reddetti.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında kayyum atanan Aynes AŞ'de aralarında şirket yöneticilerinin de bulunduğu 3'ü firari 21 sanık hakkında, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak, yurt dışına para aktarıp örgüte finansman sağlamak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

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