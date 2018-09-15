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Denizli'deki iş kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 14:19 | Son Güncelleme

Denizli'de 3 işçinin öldüğü 1 işçinin ağır yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı - Denizli Valisi Hasan Karahan: - "Olayla ilgili iş hukukuna aykırı olarak hareket etmekten dolayı idari soruşturma başlatıldı"

DENİZLİ (AA) - Denizli Valisi Hasan Karahan, Pamukkale ilçesinde 3 işçinin hayatını kaybettiği ve 1 işçinin ağır yaralandığı iş kazasıyla ilgili idari soruşturma başlattıklarını bildirdi.

Karahan AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün Pamukkale Belediyesince bir firmaya yaptırılan Çamlaraltı Mahallesi'ndeki seyir tepesi şehir ormanı rekreasyon alanı inşaatında kullanılan vincin bağlantı noktalarından birinin kopması sonucu meydana gelen iş kazasıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

Olayla ilgili sorumluların bulunması için polis ve savcılığın çalıştığını ifade eden Karahan, "Olayla ilgili iş hukukuna aykırı olarak hareket etmekten dolayı idari soruşturma başlatıldı. Olayın sorumlusu kimse ortaya çıkartılacaktır. İşlemler sürüyor." diye konuştu.

Bu arada, hayatını kaybeden Afganistan uyruklu işçiler Muhammet İsa Palvamani (20), Lal Muhammet Rahimi (24) ve Ehsanollah Nabizadeh'in (19) otopsi işlemleri Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgunda devam ediyor.

Denizli Devlet Hastanesine ağır yaralı olarak kaldırılan Nurullah Aelishah'ın (24) tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Hayatını kaybedenlerin yakınları, morg önünde bekleyişini sürdürüyor.

Pamukkale Belediyesince bir firmaya yaptırılan Çamlaraltı Mahallesi'ndeki seyir tepesi şehir ormanı rekreasyon alanı inşaatında kullanılan vincin bağlantı noktalarından biri kopması sonucu vincin ucundaki 4 işçinin bulunduğu sepet, yaklaşık 30 metreden düşmüştü.

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