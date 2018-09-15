Denizli'deki iş kazası

DENİZLİ (AA) - Denizli Valisi Hasan Karahan, Pamukkale ilçesinde dün 3 işçinin hayatını kaybettiği ve 1 işçinin ağır yaralandığı iş kazasına ilişkin idari soruşturma başlattıklarını bildirdi.

Karahan AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün Pamukkale Belediyesince bir firmaya yaptırılan Çamlaraltı Mahallesi'ndeki seyir tepesi şehir ormanı rekreasyon alanı inşaatında kullanılan vincin bağlantı noktalarından birinin kopması sonucu meydana gelen iş kazasıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

Olayla ilgili sorumluların bulunması için polis ve savcılığın çalıştığını ifade eden Karahan, "Olayla ilgili iş hukukuna aykırı olarak hareket etmekten dolayı idari soruşturma başlatıldı. Olayın sorumlusu kimse ortaya çıkartılacaktır. İşlemler sürüyor." diye konuştu.

Bu arada, hayatını kaybeden Afganistan uyruklu işçiler Muhammet İsa Palvamani (20), Lal Muhammet Rahimi (24) ve Ehsanollah Nabizadeh'in (19) otopsi işlemleri Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgunda devam ediyor.

Denizli Devlet Hastanesine ağır yaralı olarak kaldırılan Nurullah Aelishah'ın (24) tedavisinin sürdüğü öğrenildi.