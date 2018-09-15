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Denizli'deki iş kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 15:51 | Son Güncelleme

Denizli'de 3 işçinin öldüğü 1 işçinin ağır yaralandığı olaya ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde şantiyede görevli 5 kişi gözaltına alındı - Denizli Valisi Hasan Karahan: - "Olayla ilgili iş hukukuna aykırı olarak hareket etmekten dolayı idari soruşturma başlatıldı"

DENİZLİ (AA) - Denizli Valisi Hasan Karahan, Pamukkale ilçesinde dün 3 işçinin hayatını kaybettiği ve 1 işçinin ağır yaralandığı iş kazasına ilişkin idari soruşturma başlattıklarını bildirdi.

Karahan AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün Pamukkale Belediyesince bir firmaya yaptırılan Çamlaraltı Mahallesi'ndeki seyir tepesi şehir ormanı rekreasyon alanı inşaatında kullanılan vincin bağlantı noktalarından birinin kopması sonucu meydana gelen iş kazasıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

Olayla ilgili sorumluların bulunması için polis ve savcılığın çalıştığını ifade eden Karahan, "Olayla ilgili iş hukukuna aykırı olarak hareket etmekten dolayı idari soruşturma başlatıldı. Olayın sorumlusu kimse ortaya çıkartılacaktır. İşlemler sürüyor." diye konuştu.

Bu arada, hayatını kaybeden Afganistan uyruklu işçiler Muhammet İsa Palvamani (20), Lal Muhammet Rahimi (24) ve Ehsanollah Nabizadeh'in (19) otopsi işlemleri Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgunda devam ediyor.

Denizli Devlet Hastanesine ağır yaralı olarak kaldırılan Nurullah Aelishah'ın (24) tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Hayatını kaybedenlerin yakınları, morg önünde bekleyişini sürdürüyor.

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- 5 kişi gözaltına alındı

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde polis, şantiyede çalışanların ifadesine başvurdu.

İfadesi alınan 2'si iş güvenliği uzmanı, vinç, şantiye ve saha görevlileri gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Pamukkale Belediyesince bir firmaya yaptırılan Çamlaraltı Mahallesi'ndeki seyir tepesi şehir ormanı rekreasyon alanı inşaatında kullanılan vincin bağlantı noktalarından biri kopması sonucu vincin ucundaki 4 işçinin bulunduğu sepet, yaklaşık 30 metreden düşmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan uyruklu iş kazası vinç

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