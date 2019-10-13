Denizli’deki kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu

Denizli’de kontrolsüz hemzemin geçidinde meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu.

Kaza, Bozkurt ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selahattin Doğrul idaresindeki 20 UK 417 plakalı otomobile, kontrolsüz hemzemin geçidinden geçtiği sırada, Denizli’den Eskişehir yönüne giden Pamukkale ekspresi çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan otomobil yol kenarındaki tarlaya devrilerek durabildi. Kazada 2 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin Ender Korkmaz (59) ve eşi Sebahat Korkmaz (55) olduğu ortaya çıktı. Karı koca çiftin cansız bedenleri itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazada ağır yaralanan sürücü Doğrul’un ise 122 Acil Servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası başlatılan soruşturma devam ediyor.



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