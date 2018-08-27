Denizli'deki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde, geçtiğimiz Cumartesi günü kontrolden çıkan otomobilin mezarlık duvarına çarpmasıyla meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi. Yaralılardan Emine Karaefe (68), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Geçtiğimiz Cumartesi, Bozkurt'ta meydana gelen trafik kazasında, Mehmet Karaefe (38) yönetimindeki 43 LG 848 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki mezarlık duvarına çarptı. Kazada Gülbeda Çetin olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılardan sürücü Mehmet Karaefe, Sevgi Karaefe, Havva Çetin ve Emine Karaefe ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Denizli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Emine Karaefe, bugün hayatını kaybetti. Böylece, kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.
Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
FOTOĞRAFLI
Esenyurt'ta dehşet! İki kadını takip etti, sonrası korkunç
ABD ve Meksika ticaret müzakerelerinde anlaşmaya vardı! Trump, Trudeau'nun üstünü çizdi!
Süleyman Soylu'dan tüm resmi birimlere talimat!
Fatih Portakal'a 'direk' tepkisi! Mesajı olay oldu
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan 'CHP-HDP ittifakı' iddialarına yanıt
İzmir'de rahatsızlanan küçük kız hastaneye gidince gerçeği öğrendi!
Ankara'ya gelen ABD'li heyetten S-400 teklifi: Almaktan vazgeçin, F-35'leri verelim
Müthiş keşif! Mersin'den öyle bir hazine çıktı ki...
Canlı yayında böyle öldü!
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı oldu