Denizli'deki kazada yaralanan anne ve kızı hastanede öldü

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde dün iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 11 kişiden, Yüksel Türegün ve kızı Zarife Türegün, tedavi gördükleri hastanede kurtarılamadı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Denizli- Antalya karayolu, Serinhisar Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde meydana geldi. Zarife Türegün yönetimindeki 20 R 2950 plakalı otomobille, Ali Rıza Dinçer yönetimindeki 35 AD 0381 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Türegün ile annesi Yüksel Tercin ve Halil Uğur Tercin, diğer aracın sürücüsü Dinçer, yanındaki Necip Tunay Dinçer, Erkan Dinçer (5), Neriman Dinçer, Erdem Dinçer (2), Pınar Çelik, Yaşar Çelik (10) ve Ensar Çelik (8) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Acıpayam Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Zarife Türegün ve annesi Yüksel Türegün, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

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