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Denizli’deki restoranda çıkan yangında zarar 50 bin TL

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 13:34 | Son Güncelleme

Denizli’de bir restoranda meydana gelen yangında yaklaşık 50 bin TL’lik zarar meydana geldi.

Denizli’de bir restoranda meydana gelen yangında yaklaşık 50 bin TL’lik zarar meydana geldi. Yangının restoranın ocak kısmındaki borularda biriken atık yağların tutuşması sonucu yaşandığı belirtildi.
Yangın, Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi’nde bulunan bir restoranda çıktı. Bayram Keşci isimli şahsa ait olan restoranın ocak kısmında bulunan borularda biriken atık yağların tutuşması sonucu çıkan yangın restoranda bulunanlara panik dolu anlar yaşattı. Mutfaktan alevlerin yükseldiğini fark eden personeller itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu esnada yangını hortumlarla söndürmeye çalışan personeller gittikçe yayılan alevleri kendi imkanlarıyla kontrol altına almaya çalıştı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını güçlükle kontrol altına almayı başardı.
Dumanları ilk fark edenlerden biri olan mutfak şefi Turgut Arıkan, “Önce alev ızgarada çıktı. Yani yangın ızgaranın yanması sebebiyle çıktı. Borulardaki yağların ateşe ulaşmasıyla beraber başladı ve yayıldı” diye konuştu.
Yangın sonrası soğutma çalışmaları yapılmasının ardından restoranın mutfak kısmı ve havalandırma kısmı kullanılamaz hale gelirken yaklaşık 50 bin TL’lik maddi zarar oluştu. Ölen veya yaralananın olmadığı yangında restoranda bulunan personeller ve çevredeki vatandaşlar yoğun dumana maruz kaldı.

Denizli’deki restoranda çıkan yangında zarar 50 bin TL

Denizli’deki restoranda çıkan yangında zarar 50 bin TL

Denizli’deki restoranda çıkan yangında zarar 50 bin TL

Denizli’deki restoranda çıkan yangında zarar 50 bin TL

Denizli’deki restoranda çıkan yangında zarar 50 bin TL

Denizli’deki restoranda çıkan yangında zarar 50 bin TL

Denizli’deki restoranda çıkan yangında zarar 50 bin TL

Denizli’deki restoranda çıkan yangında zarar 50 bin TL

Denizli’deki restoranda çıkan yangında zarar 50 bin TL

Denizli’deki restoranda çıkan yangında zarar 50 bin TL

Denizli’deki restoranda çıkan yangında zarar 50 bin TL

Denizli’deki restoranda çıkan yangında zarar 50 bin TL

Denizli’deki restoranda çıkan yangında zarar 50 bin TL

Denizli’deki restoranda çıkan yangında zarar 50 bin TL

Denizli’deki restoranda çıkan yangında zarar 50 bin TL
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