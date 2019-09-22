Denizli'deki silahla yaralama

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kendisini terk eden kadının kaldığı eve tüfekle ateş açan ve bunun sonucunda üst kattaki balkonda oturan başka bir kadını yaralayan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, birlikte yaşadığı G.K'nin (42) bulunduğu Fatih Mahallesi'ndeki eve doğru tüfekle ateş açan ve evin üst katındaki Sevgi Gümüş'ü (60) yaralayan Ali Kaykı (67), savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Olay

Fatih Mahallesi 1891 Sokak'ta ikamet eden kızının evine giden Sevgi Gümüş, dün ikinci kattaki evin balkonuna çıktığı sırada sokaktan av tüfeğiyle açılan ateş sonucu sağ karın ve göğüs kısmından yaralanmıştı. Gümüş, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılmıştı.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, balkona çıkan Gümüş'e tüfekle ateş edenin, olay yerine 27 LJ 151 plakalı hafif ticari araçla gelen Ali Kaykı olduğunu tespit etmişti. Ali Kaykı'nın Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde birlikte yaşadığı G.K'nin kendisini terk ederek Denizli'de oturan akrabasının yanına gittiğini öğrenmesi üzerine Denizli'ye geldiği, G.K'yi vurmak için tüfekle ateş açtığı, bu sırada üst kat balkonunda oturan Sevgi Gümüş'ün yaraladığı belirtilmişti.

Ali Kaykı, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde suç aleti tüfekle yakalanmış, zanlı, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

