HABER

Denizli'deki silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 20:49 | Son Güncelleme

Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan emlakçının ölümüyle ilgili 2 kişi Aydın'da yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan emlakçının ölümüyle ilgili 2 kişi Aydın'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çamlaraltı Mahallesi Çamlık Caddesi'nde önceki gece yol kenarına park ettiği 20 ZH 333 plakalı otomobiline bindiği sırada, başka bir otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitiren Oğuzhan Karabağ'ın (27) ölümüyle ilgili çalışma başlatan Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobille olay yerinden kaçan silahlı saldırganların R.Y. ve G.D. olduğunu tespit etti.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Denizli Emniyet Müdürlüğü'nün Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle Efeler ilçesinde bir eve düzenlediği operasyonda R.Y. ve G.D. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan iki şüpheli, Denizli Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

-Olay

Emlak müşavirliği yaptığı öğrenilen Oğuzhan Karabağ, önceki gece 20 ZH 333 plakalı otomobiline bindiği sırada, başka bir otomobilden açılan ateş sonucu vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanmış, kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Silahlı saldırıda yaşamını Oğuzhan Karabağ'ın cenazesi, ikindi vakti Asri Mezarlık'ta toprağa verilmiş, bir cinayet davasına ilişkin tutuklu bulunan babası ve ağabeyi cenaze törenine yoğun güvenlik önlemleri altında katılmıştı.

Futbol aşığı 'Altın Nine'Futbol aşığı 'Altın Nine'
Kılıçdaroğlu ve Akşener’den Balıkesir’de ortak miting (2)Kılıçdaroğlu ve Akşener’den Balıkesir’de ortak miting (2)
Öykü'ye donör olduktan 39 gün sonra lösemi teşhisi konuldu (2)Öykü'ye donör olduktan 39 gün sonra lösemi teşhisi konuldu (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet inşaat tutuklu zanlı

En Çok Okunan Haberler

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

İstihbarat servisinden korkutan uyarı: Silahlanıyorlar

İstihbarat servisinden korkutan uyarı: Silahlanıyorlar

Vatandaşlardan büyük ilgi! Bakan rakamları açıkladı

Vatandaşlardan büyük ilgi! Bakan rakamları açıkladı

Çukur'a bomba transfer! Usta oyuncu katıldı

Çukur'a bomba transfer! Usta oyuncu katıldı

Erdoğan ve Bahçeli'den ortak mitingde açıklamalar

Erdoğan ve Bahçeli'den ortak mitingde açıklamalar

Son durumu bu sözlerle açıkladı: Anketlere gelince...

Son durumu bu sözlerle açıkladı: Anketlere gelince...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nazlı Çiçek'ten acı haber geldi!

Nazlı Çiçek'ten acı haber geldi!

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Gri listede yer alan terörist Serkan Tüncer öldürüldü

Serkan Tüncer öldürüldü!

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Sosyal medya hesabından dikkat çeken mesaj: Ne ölüm tehdidi ne başka bir şey Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirir

'Ne ölüm tehdidi ne başka bir şey Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirir'

Feci kazada yaralanmıştı! Acı haber geldi

Acı haber geldi! Yakınları yıkıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.