Denizli'deki silahlı saldırı güvenlik kamerasında

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde cezaevinden izinli çıkan kişinin, av tüfeğiyle amca ile yeğenini öldürmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocadere Mahallesi'nde 7 Temmuz'da M.Ö'nün tüfeğinden çıkan saçmalarla hayatını kaybeden Ahmet Alkan (22) ve amcası Süleyman Alkan'a (52) saldırı anı, mahalledeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, cezaevinden izinle çıkan M.Ö'nün, mahalledeki kahvehaneler bölgesinde gördüğü Süleyman Alkan ile tartışması ve ardından çuvala sarıp getirdiği av tüfeğiyle ateş etmesi görülüyor.

Kayıtlarda ayrıca, yardım için gelen yeğen Ahmet Alkan'ın amcasına su içirmeye çalıştığı sırada zanlının tekrar olay yerine gelerek ikiliye ateş açıp kaçması yer alıyor.

Çevredeki vatandaşların korkusu ve bazılarının amca yeğene yardım için koşmaları da güvenlik kamerası görüntülerine yansıyor.

- Olay

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 7 Temmuz'da cezaevinden izinli çıkan M.Ö, aralarında husumet olduğu öğrenilen Ahmet Alkan ve amcası Süleyman Alkan'ı av tüfeğiyle öldürdükten sonra olay yerinden kaçmış, daha sonra polise teslim olan zanlı cezaevine gönderilmişti.

