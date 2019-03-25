Denizli'deki tarihi okul yangınında sabotaj şüphesi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Çal Belediye Başkanı MHP'li Fethi Akcan, 91 yıllık tarihi Gazi Paşa Mektebi'ndeki yangında sabotaj şüphesi olduğunu söyledi.

Yapımına 1924'te başlanan ve 4 yıl sonra inşası tamamlanan 2 katlı tarihi Gazi Paşa Mektebi binası, dün akşam saatlerinde çıkan yangında alevlere teslim oldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan binada hasarın büyük olduğu, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Merkezi olarak kullanılan tarihi yapıda yangın öncesi restorasyon çalışmaları yapıldığı belirtildi. Çal Belediye Başkanı MHP'li Fethi Akcan, yaptığı yazılı açıklamada yangında hasar gören binanın aslına uygun şekilde yapılması gerektiğini belirtti. Yangında sabotaj şüphesi olduğuna dikkat çeken Akcan, "Binlerce insanımızın anılarının olduğu, Cumhuriyetimizin emaneti ve temsilcisi, tarihi okulumuz maalesef yandı. Çok üzgünüz, sabotaj şüphesi var. Eğer böyle bir durum varsa, yetkili merciler mutlaka hesabını soracaktır. Devletin yetkili mercileri ile görüşüp, yanan okulumuzun aslına uygun yeniden yapılması için çabalayacağız. Sonuçta yangına teslim olmak yok, gereken yapılacaktır" dedi. Restorasyon çalışmasını yapan firmanın çalışanlarının ifadeleri alındı. Yangının okulun sağ köşesindeki tavan kısmından çıktığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini bugün de araştırmaya devam ediyor.

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