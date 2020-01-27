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  4. Denizli'deki terör operasyonunda 1 Suriyeli gözaltına alındı

Denizli'deki terör operasyonunda 1 Suriyeli gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 17:50 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'de, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen Suriye uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.  Denizli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri istihbarat çalışmasıyla, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen Suriye uyruklu H.A.'nın saklandığı evi tespit etti.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'de, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen Suriye uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.
Denizli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri istihbarat çalışmasıyla, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen Suriye uyruklu H.A.'nın saklandığı evi tespit etti. Bugün düzenlenen operasyonla H.A., kıskıvrak yakalanarak, gözaltına alındı.
Terör örgütü DEAŞ'a katıldıktan sonra Denizli'ye geldiği saptanan H.A.'nın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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