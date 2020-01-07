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  4. Denizli'deki "torbacı" operasyonunda 14 kişi tutuklandı

Denizli'deki "torbacı" operasyonunda 14 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 16:17 | Son Güncelleme

Denizli'deki "torbacı" operasyonunda 14 kişi tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda 20 kişi yakalandı, 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapıldığı belirlenen adresler ve kente uyuşturucu madde getirdiği değerlendirilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyonda 20 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 632 gram esrar, 167 gram metamfetamin, 41 adet uyuşturucu hap, 14 gram eroin ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı, 6 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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narkotik operasyon uyuşturucu uyuşturucu ticareti

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